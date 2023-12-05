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Elon Musk'ın Cybertruck için ilham aldığı araba

Tesla Cybertruck geçen hafta düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı ve Elon Musk bu model için kendisine ilham veren arabayı bir kez daha açıkladı...

05 Aralık 2023 | 16:50
Son Güncellenme: 05 Aralık 2023 | 16:54
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Elon Musk'ın Cybertruck için ilham aldığı araba

Tesla Cyberturk, yıllar süren bekleyişin ardından piyasaya sürüldü. Elon Musk Cybertruck için ilhamı 1977 tarihli bir filmden almıştı. İşte Musk'ın söyledikleri...
 

1
1997 MODEL JAMES BOND ARACI

1997 MODEL JAMES BOND ARACI

Cybertruck, Elon Musk'ın çok sevdiği ve 2013 yılında gerçeğini satın aldığı 1977 model James Bond casus arabasından esinlenerek tasarlanmış durumda.
2
'BENİ SEVEN CASUS'

'BENİ SEVEN CASUS'

Musk, son etkinlikte de Cybertruck için 1977 yapımı James Bond filmi "Beni Seven Casus"taki arabadan esinlendiklerini söyledi. Söz konusu filminde denizaltı görevi de gören 1976 Lotus Esprit yer alıyordu. Cybertruck da beyaz Lotus Esprit’e benzer şekilde yoğun, keskin köşeli bir tasarıma sahip.
3
İKİ FİLMDEN ETKİLENDİ

İKİ FİLMDEN ETKİLENDİ

Musk, 2019 yılında da Cybertruck'ın iki filmden ilham aldığını söylemişti: 1982 tarihli bilim kurgu klasiği Bıçak Sırtı (Blade Runner) ve 1977 James Bond filmi Beni Seven Casus (The Spy Who Loved Me).
4
MUSK 2013 YILINDA SATIN ALMIŞTI

MUSK 2013 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Lotus’tan çok etkilenen Musk, 2013 yılında çekimlerde kullanılan gerçek araçlardan birini müzayededen yaklaşık 997.000 dolara satın almıştı. Musk bir röportajında "“Güney Afrika’da küçük bir çocukken James Bond’un ‘Beni Seven Casus’ filminde Lotus Esprit’ini iskeleden aşağı sürmesini, bir düğmeye basmasını ve su altında bir denizaltıya dönüşmesini izlemek muhteşemdi. Aslında dönüşemeyeceğini öğrendiğimde hayal kırıklığına uğradım" demişti.
5
CYBERTRUCK

CYBERTRUCK

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