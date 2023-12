Elon Musk'ın Cybertruck için ilham aldığı araba

Tesla Cyberturk, yıllar süren bekleyişin ardından piyasaya sürüldü. Elon Musk Cybertruck için ilhamı 1977 tarihli bir filmden almıştı. İşte Musk'ın söyledikleri...



İKİ FİLMDEN ETKİLENDİ

Musk, 2019 yılında da Cybertruck'ın iki filmden ilham aldığını söylemişti: 1982 tarihli bilim kurgu klasiği Bıçak Sırtı (Blade Runner) ve 1977 James Bond filmi Beni Seven Casus (The Spy Who Loved Me).