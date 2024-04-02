ARA
Bist 100
9040,87
-1,27%
Bist 100
Dolar/TL
32,0544
-0,6265%
Dolar/TL
Euro/TL
34,5145
-0,5598%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0768
0,2271%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2329,54
-0,25%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 'En az oy alan partinin adayı' olarak Türkiye tarihine geçti

'En az oy alan partinin adayı' olarak Türkiye tarihine geçti

Türkiye genelinde tek aday gösteren Güç Birliği Partisi'nin Mudurnu Belediye Başkan adayı Mustafa Doğramacı, ikameti Bolu merkezde bulunduğu için aday gösterildiği ilçede oy kullanamadı.

02 Nisan 2024 | 16:42
'En az oy alan partinin adayı' olarak Türkiye tarihine geçti

Güç Birliği Partisinin (GBP) Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Doğramacı, 3 oyla Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.

GBP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tek adayını Mudurnu ilçesinden gösterdi. Aday olarak belirlenen evli ve 4 çocuk babası 48 yaşındaki Doğramacı, pazar günü gerçekleştirilen seçimde 3 oy aldı.

Türkiye tarihinde "en az oy alan partinin adayı" olan Doğramacı, kendisi ve ailesinin ikametinin Bolu kent merkezinde bulunması nedeniyle adaylığını koyduğu ilçede oy kullanamadı.

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir kafede çalışan Doğramacı, AA muhabirine, partilerinin 2020'de kurulduğunu anlattı.

Doğramacı, bu süreçte alınan seçim yeterliliğinin korunabilmesi için parti yönetiminin ortak kararı doğrultusunda adaylığının açıklandığını belirterek, "Vatandaşa açıklamadık. Sadece Atatürkçü düşünce ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hizmet edecek kardeşlerimize yardımcı olmak açısından bu şekilde hizmet ettik. Umarım faydalı olmuştur." diye konuştu.

"Diğer partili arkadaşlarımız gibi çalışma olmadı"

Hiçbir seçim çalışması yapmadığına değinen Doğramacı, "Diğer partili arkadaşlarımız gibi çalışma olmadı. Adaylığımızı açıklayıp, broşür, katalog gibi çalışma ya da kapı kapı dolaşma yapmadık. Olmadığı için sadece seçim pusulasındaki amblemimizi görerek bu şekilde oy atanlar oldu." şeklinde konuştu.

Doğramacı, 3 oyun sevenlerinden geldiğini dile getirerek, "Bu 3 oyun, ileride 3 bin hatta milyonlara yansıyacağını bekliyor ve biliyoruz. Adaylığımızı gerçekten açıklamış olsaydık 3 oy değil, 3 bin oy olacağından adım gibi eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak sadece Mudurnu ilçesinde seçime girdiklerine işaret eden Doğramacı, "Çünkü 81 ilde hiçbir aday açıklanmadı, sadece formalite icabı, seçim yeterliliğini koruyabilmemiz için tek Mudurnu Belediye Başkanlığı için açıklama yapıldı." dedi.

Doğramacı, ailecek Bolu'da ikamet ettiklerini anlatarak, "Oy verenler aile tarafımdan değil. Bolu'da ikamet ediyorum. Partinin ilçe başkanlığını yürütüyordum ama Bolu'da ikamet ediyorum. Biz de karara saygı duyduk ve çıktık. 3 oy almak vatandaş tarafından komik gibi görülüyor ama bizimkisi oy almak değil, seçim yeterliliğini koruyup diğer arkadaşlarımıza yardımcı olmak." ifadesini kullandı. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2329,54 -0,25%
  • ALTIN ONS 2260,42 0,4%
  • BIST 100 9040,87 -1,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,565 -0,054%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35728 0,00184%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,45 0,0853%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0544 -0,6265%
  • EURO/DOLAR 1,0768 0,2271%
  • EURO/TURK LIRASI 34,5145 -0,5598%
  • STERLIN/DOLAR 1,25742 0,18165%
Günün En Çok Okunanları
İYİ Parti'nin seçimi kazandığı tek il
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
Online yemek pazarında rekabet hızlandı: 8 şirket ve yeni dönem planları
GERİ
İLERİ
İYİ Parti'nin seçimi kazandığı tek il
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL