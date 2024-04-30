Geçen yıl en fazla ne yedik? Bölgelere göre yemek tercihleri

Şirketten yapılan açıklamada, GÖSAŞ araştırmasına göre, Garanti BBVA kartları ile Garanti BBVA POS'larından yapılan alışverişlerde en fazla döner ve köfte restoranlarında harcama yapılırken, sıralamayı kebap, pide ve burger restoranları takip etti.

1 DÖNER RESTORANLARI REVAÇTA Tekirdağ başta olmak üzere, Çanakkale, İzmir, Antalya, Karaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Hakkari, Rize, Trabzon, Ordu, Sinop, Ankara dahil Türkiye'nin 7 bölgesindeki farklı illerden müşteriler Garanti BBVA kart kullanıcıları döner restoranlarına rağbet gösterdi.

2 TUNCELİ KEBAP YEMEĞİNDEN, MERSİN TANTUNİDEN VAZGEÇMEDİ Tekirdağ ve Çanakkale dışında Marmara Bölgesi ise köfteyi seçerek bu gruptan ayrı konumlandı. Sadece Tunceli kebap yemeği tercih ederken, Bolu, Afyonkarahisar, Zonguldak, Amasya, Uşak, Aydın ve Bayburt pideyi tercih etti. Mersin ise tantunide öne çıkarak yerel yemeğinden vazgeçmedi.

3 BURGER RESTORANLARINA EN ÇOK İLGİ BU 3 ŞEHİRDEN Yemek çeşitleri bakımından İstanbul, Kocaeli, Antalya burger restoranlarını seçerken, Ege ve Karadeniz illerinde pide restoranları tercih sıralamasında en üst seviyeye yerleşti.

4 GÜNEYDOĞU'NUN TERCİHİ LAHMACUN İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da döner-kebap sofralarda yerini alırken, Güneydoğu'da lahmacun diğer şehir ve bölgelere göre daha fazla tercih edildi.