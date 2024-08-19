ARA
DOLAR
33,73
0,11%
DOLAR
EURO
37,24
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
2712,26
-0,17%
GRAM ALTIN
BIST 100
9828,99
0,07%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Goldman Sachs, ABD için resesyon olasılığını düşürdü

Goldman Sachs, ABD için resesyon olasılığını düşürdü

Goldman Sachs ekonomistleri, perakende satışlar ve işsizlik başvuruları verilerine atıfta bulunarak önümüzdeki yıl için ABD'de resesyon olasılığını %25'ten %20'ye düşürdü.

19 Ağustos 2024 | 09:28
Son Güncellenme: 19 Ağustos 2024 | 09:29
Goldman Sachs, ABD için resesyon olasılığını düşürdü

6 Eylül'de açıklanacak Ağustos ayı istihdam raporu "makul ölçüde iyi görünürse, muhtemelen resesyon olasılığımızı 2 Ağustos'taki revizyondan önce neredeyse bir yıl boyunca durduğu %15'e indireceğiz" ifadelerini kullanan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman ekonomistleri yayınladıkları raporda, ABD'nin ekonomik direncini gösteren bir dizi verinin hisse senetlerini bu yılın en iyi haftasına taşıdığını ve son dönemdeki düşüşün ardından dipten gelen alıcıların devreye girdiğini söyledi.

Goldman ekonomistleri ayrıca, Fed'in Eylül ayı politika toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceğinden "daha emin" olduklarını, ancak 6 Eylül'deki bir başka aşağı yönlü istihdam sürprizinin hala 50 baz puanlık bir hareketi tetikleyebileceğini söyledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2712,26 -0,17%
  • ALTIN ONS 2501,39 -0,26%
  • BIST 100 9828,99 0,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,226 -0,949%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36725 -0,05117%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,66 0,485%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,7262 0,1073%
  • EURO/DOLAR 1,1041 0,1206%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2372 0,2307%
  • STERLIN/DOLAR 1,2959 0,1155%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
16 kurumdan 57 hisse önerisi
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
GERİ
İLERİ
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
16 kurumdan 57 hisse önerisi
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL