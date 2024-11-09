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'Günde 45 ton Dubai çikolatası üretiyoruz ve yok satıyoruz'

Bolu'da faaliyet gösteren fabrikada üretilen 1500 çeşit çikolata 61 ülkeye ihraç ediliyor.

09 Kasım 2024 | 19:48
'Günde 45 ton Dubai çikolatası üretiyoruz ve yok satıyoruz'

Bolu OSB'de 30 bin metrekare alana kurulu fabrika, 24 yıldır çikolata üretimine devam ediyor. Bünyesinde 600 kişiye istihdam sağlayan fabrika, AR-GE biriminde hazırlanan yeni tatları ürün yelpazesine ekliyor. İşte paylaşılan bilgiler:

1 Dubai Çikolatası da var, 61 ülkeye satılıyor

Dubai Çikolatası da var, 61 ülkeye satılıyor Fabrikada, son dönemde popülerliği artan Dubai çikolatasının yanı sıra 1500 çeşit çikolata üretiliyor. Fabrikanın aylık ürettiği bin ton ürünün yarısı, çikolatasıyla ünlü İsviçre ve Belçika'nın da arasında bulunduğu 61 ülkede tüketicilerin ağzını tatlandırıyor.

2 2000 yılında çikolata sektörüne girdiler

2000 yılında çikolata sektörüne girdiler Bolçi Çikolata Genel Müdürü Hüseyin Deniz Aksoy, AA muhabirine, 1992 yılında pastane açarak işe başladıklarını, 2000 yılında ise çikolata sektörüne adım attıklarını söyledi. Fabrikada çalışan 600 kişinin yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu anlatan Aksoy, bununla ilgili ödül de aldıklarını kaydetti.

3 1500 çeşit var

1500 çeşit var Aksoy, fabrikada 1500 çeşit ürün üretildiğini aktararak, "Drajelik ürünler, spesiyal çikolatalar, tabletler, kasa önü ürünler olmak üzere birçok ürünümüz bulunuyor." dedi.

4 İhracata Azerbaycan ile başladık

İhracata Azerbaycan ile başladık İhracata Azerbaycan ile başladıklarını belirten Aksoy, "Şu anda 61 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Başlıca Avrupa olmak üzere Amerika, Asya, Kuzey Afrika bölgelerinde ürünümüz mevcut. Son 5 yıldır Çin, Güney Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine de ihracatımız bulunuyor." diye konuştu. Aksoy, yılda 12 bin ton çikolata ürettikleri bilgisini paylaşarak, ürünlerini dünyanın her yerine gönderdiklerini dile getirdi.

5 "Günde 45 ton Dubai çikolatası üretiyoruz ve yok satıyoruz"

"Günde 45 ton Dubai çikolatası üretiyoruz ve yok satıyoruz" Ürün yelpazelerinde son dönemde popülerliği artan Dubai çikolatasının da bulunduğuna işaret eden Aksoy, "Dubai çikolatasını Dubai dahil dünyanın her yerine gönderiyoruz. Gerçekten talebi yüksek olan ve piyasada beğenilen bir ürünümüz. Günde 45 ton Dubai çikolatası üretiyoruz ve yok satıyoruz. Temmuz ayının sonuna doğru üretime başladık. 4 aydır da üretimini yapıyoruz. Ürettiğimiz çikolata, tüm dünyaya gidiyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
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