  • İkinci ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül tarihinde başladı. Öğrenciler ilk dönem içerisindeki ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdi. Gözler şimdi ikinci ara tatilde. Peki İkinci ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri


2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili tamamlandıktan sonra, veli ve öğrencilerin gündemindeki en önemli konulardan biri de ikinci dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağı. 

 

İkinci ara tatil ne zaman?

Tatil AdıBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yarıyıl Tatili (15 Tatil)19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönem Ara Tatili16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma

İkinci dönem ara tatili (16-20 Mart 2026) aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilini de içerecek şekilde düzenlendi. Ramazan Bayramı'nın Arife günü 19 Mart 2026 Perşembe'ye, bayramın birinci günü ise 20 Mart 2026 Cuma gününe denk gelmektedir. Bu sayede öğrenciler, hafta sonuyla birlikte uzun bir tatil fırsatı yakalayacak.

2026 Yılı Resmî Tatil ve Bayram Takvimi

Tatil AdıTarihGünEk Bilgi
Yılbaşı Tatili1 Ocak 2026Perşembe 
Ramazan Bayramı19 - 22 Mart 2026Perşembe (Arife) - Pazarİkinci dönem ara tatili ile birleşmektedir.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2026Perşembe 
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2026CumaHafta sonu ile birleşerek 3 günlük tatil imkanı sunar.
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2026Salı 
Kurban Bayramı26 - 30 Mayıs 2026Salı (Arife) - CumartesiArife günü yarım gün olmak üzere yaklaşık 4.5 gün tatil.
Demokrasi ve Millî Birlik Günü15 Temmuz 2026Çarşamba 
Zafer Bayramı30 Ağustos 2026Pazar 
Cumhuriyet Bayramı28 - 29 Ekim 2026Çarşamba (yarım gün) - PerşembeÇarşamba yarım gün, Perşembe tam gün tatil.
0
