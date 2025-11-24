İkinci ara tatil ne zaman? 2026 ikinci ara tatil tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili tamamlandıktan sonra, veli ve öğrencilerin gündemindeki en önemli konulardan biri de ikinci dönem ara tatilinin ne zaman başlayacağı.
İkinci ara tatil ne zaman?
|Tatil Adı
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Yarıyıl Tatili (15 Tatil)
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|30 Ocak 2026 Cuma
|İkinci Dönem Ara Tatili
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
İkinci dönem ara tatili (16-20 Mart 2026) aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilini de içerecek şekilde düzenlendi. Ramazan Bayramı'nın Arife günü 19 Mart 2026 Perşembe'ye, bayramın birinci günü ise 20 Mart 2026 Cuma gününe denk gelmektedir. Bu sayede öğrenciler, hafta sonuyla birlikte uzun bir tatil fırsatı yakalayacak.
2026 Yılı Resmî Tatil ve Bayram Takvimi
|Tatil Adı
|Tarih
|Gün
|Ek Bilgi
|Yılbaşı Tatili
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı
|19 - 22 Mart 2026
|Perşembe (Arife) - Pazar
|İkinci dönem ara tatili ile birleşmektedir.
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Hafta sonu ile birleşerek 3 günlük tatil imkanı sunar.
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Kurban Bayramı
|26 - 30 Mayıs 2026
|Salı (Arife) - Cumartesi
|Arife günü yarım gün olmak üzere yaklaşık 4.5 gün tatil.
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Cumhuriyet Bayramı
|28 - 29 Ekim 2026
|Çarşamba (yarım gün) - Perşembe
|Çarşamba yarım gün, Perşembe tam gün tatil.