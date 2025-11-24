Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki kompakt elektrikli modeli INSTER'ı mayısta satışa sunmuştu. Markadan yapılan açıklama şöyle:
1 HIZLANMA
Açıklamaya göre yeni versiyonla sunulan kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM), 71,1 kilovat (yaklaşık 97 PS) güç ve 147 Nm tork değeriyle sunuluyor. Bu değerlerle beraber otomobil 0-100 kilometre saat hızlanmasını yaklaşık 11,7 saniye içinde tamamlıyor.
2 MAKSİMUM HIZ
Açıklamaya göre INSTER Dynamic versiyonun maksimum hızı ise 140 kilometre/saat olarak öne çıkıyor. Farklı tip 15 inç jantlarla donatılan otomobil, 42 kilovatsaat batarya kapasitesiyle birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 327 kilometre menzil sunarken, şehir içindeki kullanımda bu değer 473 kilometreye kadar artabiliyor.
3 ŞARJ
INSTER, DC hızlı şarj ünitesinde yüzde 10 ila 80 arası şarj süresi için 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Model, yeni versiyonunda da gelişmiş bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve güvenlik donanımlarıyla geliyor.
4 SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ
Modelde "Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5", "Şerit Takip Asistanı" (LFA), "Akıllı Hız Sabitleyici" (SCC) gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
Ayrıca rejeneratif frenleme, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) özellikleri var.
5 RENK SEÇENEKLERİ
INSTER Dynamic, "Fildişi Beyaz", "Atlas Beyaz", "Elegan Sarı" ve "Haki Yeşil" olmak üzere 4 farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca Dynamic, Advance versiyonundan farklı olarak siyah iç mekan rengiyle satışa sunuluyor.