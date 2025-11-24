ARA
Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki elektrikli modeli INSTER'ın "Advance" donanım seviyesinden sonra "Dynamic" versiyonunu da satışa çıkardı.


Son Güncellenme:
Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki kompakt elektrikli modeli INSTER'ı mayısta satışa sunmuştu. Markadan yapılan açıklama şöyle: 

1 HIZLANMA

HIZLANMA

Açıklamaya göre yeni versiyonla sunulan kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM), 71,1 kilovat (yaklaşık 97 PS) güç ve 147 Nm tork değeriyle sunuluyor. Bu değerlerle beraber otomobil 0-100 kilometre saat hızlanmasını yaklaşık 11,7 saniye içinde tamamlıyor.

2 MAKSİMUM HIZ

MAKSİMUM HIZ

Açıklamaya göre INSTER Dynamic versiyonun maksimum hızı ise 140 kilometre/saat olarak öne çıkıyor. Farklı tip 15 inç jantlarla donatılan otomobil, 42 kilovatsaat batarya kapasitesiyle birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 327 kilometre menzil sunarken, şehir içindeki kullanımda bu değer 473 kilometreye kadar artabiliyor.

3 ŞARJ

ŞARJ

INSTER, DC hızlı şarj ünitesinde yüzde 10 ila 80 arası şarj süresi için 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Model, yeni versiyonunda da gelişmiş bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve güvenlik donanımlarıyla geliyor.

4 SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ

Modelde "Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5", "Şerit Takip Asistanı" (LFA), "Akıllı Hız Sabitleyici" (SCC) gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
Ayrıca rejeneratif frenleme, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) özellikleri var.

5 RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

INSTER Dynamic, "Fildişi Beyaz", "Atlas Beyaz", "Elegan Sarı" ve "Haki Yeşil" olmak üzere 4 farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca Dynamic, Advance versiyonundan farklı olarak siyah iç mekan rengiyle satışa sunuluyor.

6 FİYATLAR NASIL?

FİYATLAR NASIL?

Peki, Hyundai'nin INSTER modelinde fiyat listesi nasıl? İşte fiyat tablosu:

INSTERYakıt TipiŞanzıman TipiListe Fiyatı
Dynamic 71.1 kWElektrikOtomatik1.399.000 TL
Advance 84.5 kWElektrikOtomatik1.620.000 TL
Cross Advance 84.5 kWElektrikOtomatik1.670.000 TL
