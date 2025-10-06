Üniversite öğrencileri için büyük bir maliyet kalemi olan ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla abonman desteği sağlanması hedefleniyor. Bu destek, öğrencilerin günlük hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan önemli bir sosyal yardım uygulamasıdır. Öğrenciler, bu destekten yararlanmak için başvurularını Genç Üniversiteli başvuruları kapsamında yapıyor. Abonman desteği programı, öğrenim seviyesi fark etmeksizin geniş bir öğrenci kitlesini kapsamaktadır:
İBB ÖĞRENCİLERE ABONMAN YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan önemli desteklerden biri olan abonman yardımı için süreç, Genç Üniversiteli Desteği başvuruları kapsamında yürütülüyor. Bu destek, öğrencilerin ulaşım masraflarını hafifletmeyi hedefliyor.
Abonman desteği için ayrı bir başvuru alınmayacak. Süreç, Genç Üniversiteli Desteği başvurusu üzerinden ilerleyecek:
Başvuru Başlangıcı: 23 Eylül 2025
Başvuru Bitişi: 17 Ekim 2025
Başvuru Platformu: Öğrenciler, Genç Üniversiteli Desteği başvuru sayfasından bu sürece dahil olabilecekler.
Destekten kimler faydalanabilir?
Hedef Kitle: Abonman yardımı, Genç Üniversiteli Desteği'nden yararlanamayan 20 bin öğrenci için geçerli olacak.
Ödeme Şekli: Destek ödemeleri, her ay öğrencilerin mavi abonman kartı olan İstanbulkart'larına aktarılacak.
Süre: Destek ödemeleri, toplam 9 ay boyunca devam edecek.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Abonman yardımı kararı, Genç Üniversiteli Desteği sonuçlarıyla beraber belli olacak. Geçtiğimiz yıl bu destek sonuçları 31 Aralık'ta açıklanmıştı ve bu sene de benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor.
Geçen yıl İBB abonman desteği ilk ödemesi Şubat ayında yapılmıştı. Bu yıl için de ödeme takviminin benzer şekilde ilerlemesi öngörülüyor.