Üniversite öğrencileri için büyük bir maliyet kalemi olan ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla abonman desteği sağlanması hedefleniyor. Bu destek, öğrencilerin günlük hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan önemli bir sosyal yardım uygulamasıdır. Öğrenciler, bu destekten yararlanmak için başvurularını Genç Üniversiteli başvuruları kapsamında yapıyor. Abonman desteği programı, öğrenim seviyesi fark etmeksizin geniş bir öğrenci kitlesini kapsamaktadır: