Japon balığının gübresi bakın ne işe yarıyor

"Burada döngüsel bir çalışma var"

Su mercimeğini akvaryumdaki Japon balıklarına yaş ve kuru olarak verdiklerinde, proteinle beslenen balıkların büyüyüp geliştiğine dikkati çeken Ulaş, şöyle konuştu:

"Hepsinden önemlisi de balıklar dışkı çıkardıklarında suyun içerisinde zengin bir besin elementi içeren çözelti elde etmiş oluyoruz. Onu da hemen yan masadaki topraksız tarımda çilek yetiştirmede kullanıyoruz. Gübre kaynağı olarak da balık suyunu kullanıyoruz. Burada döngüsel bir çalışma var. Su mercimeğinin içerisinde sadece protein yok. Yüzde 35-40 protein ve zengin mineraller var, besin elementleri içeriği çok yüksek, önemli vitaminler ile aynı zamanda yağ asitleri var.