KPSS sonuçları açıklandı mı? 2025 KPSS lisans sonuç tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarına katılan yüz binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav değerlendirme sürecini başlattı. Ekim ayına girilmesiyle birlikte, adayların gözü kulağı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarına çevrildi.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM'nin açıklamış olduğu kılavuza göre 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

KPSS lisans sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS P1, P2 ve P3 Puan Türleri Nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan P1, P2 ve P3 puan türleri, farklı test ağırlıklarına sahiptir ve adayların başvurabileceği kadroları belirler. Bu puan türleri sadece Lisans düzeyinde KPSS'ye giren adaylar için hesaplanır.

KPSS P1 Puan Türü

Kullanım Alanı: Daha sınırlı bir alanda kullanılan puan türüdür.

Hesaplama Ağırlığı: Hesaplamada sadece Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri baz alınır.

Genel Yetenek: %70

Genel Kültür: %30

KPSS P2 Puan Türü

Kullanım Alanı: KPSS'den sonra hesaplanan ve bazı özel kadrolar için kullanılabilen bir puan türüdür.

Hesaplama Ağırlığı: P2 puan türünün hesaplanmasında yine Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri kullanılır:

Genel Yetenek: %60

Genel Kültür: %40

Önemli Not: P2 puan türü yalnızca Lisans KPSS'ye giren adaylar için hesaplanır. Önlisans ve Ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 Puan Türü

Kullanım Alanı: Lisans B Grubu kadroların (memurluk) atamasında en yaygın olarak kullanılan temel puan türüdür.

Hesaplama Ağırlığı: P3 puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu bir puan türüdür.

Genel Yetenek: %50

Genel Kültür: %50