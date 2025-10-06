DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlar? Öğrencilerin gözü 2025 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, lisans programına yerleşemeyen veya ilk tercihlerde bulunmayan adaylar için ek tercih süreci henüz başlamadı. Sürecin başlaması için ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, geçmiş yıllarda ilk yerleştirme sonuçları ile ek yerleştirme başlangıcı arasında genellikle kısa bir süre bırakmıştır. Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında:

2024 Takvimi Örneği: 2024 DGS'de sonuçlar 27 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler ise 25 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

2023 Takvimi Örneği: 2023 DGS'de ise sonuçlar 11 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Bu veriler ışığında, 2025 DGS ek yerleştirme sürecinin, Ekim ayının ikinci haftasından itibaren (yani bu hafta veya hemen sonrası) başlaması büyük bir olasılıktır.