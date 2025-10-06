DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlar? Öğrencilerin gözü 2025 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, lisans programına yerleşemeyen veya ilk tercihlerde bulunmayan adaylar için ek tercih süreci henüz başlamadı. Sürecin başlaması için ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM, geçmiş yıllarda ilk yerleştirme sonuçları ile ek yerleştirme başlangıcı arasında genellikle kısa bir süre bırakmıştır. Geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında:
2024 Takvimi Örneği: 2024 DGS'de sonuçlar 27 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler ise 25 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.
2023 Takvimi Örneği: 2023 DGS'de ise sonuçlar 11 Eylül'de açıklanmış, ek tercihler 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı.
Bu veriler ışığında, 2025 DGS ek yerleştirme sürecinin, Ekim ayının ikinci haftasından itibaren (yani bu hafta veya hemen sonrası) başlaması büyük bir olasılıktır.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ilk yerleştirmesinde yerleşemeyen adaylar için kritik olan ek tercih süreci, kılavuzun yayımlanmasıyla resmen başlayacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin merkezi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, ek tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabileceklerdir.
Tercih yapmaya başlamadan önce ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzunun detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Kılavuz, boş kalan 19.089 kontenjan dahilindeki tüm programları ve özel koşulları içerecektir.
Ek Tercihte Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Kural
Adayların bu süreçte unutmaması gereken en temel kural şudur:
İlk yerleştirmede herhangi bir lisans programına yerleşen adaylar, ek tercih yapma hakkına sahip değildir.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınav sonrasında adayların tercih yoğunluğu ve yerleştirme istatistikleri belli oldu.
|İstatistik
|Sayı
|Tercih Yapan Toplam Aday Sayısı
|103.076
|Toplam Kontenjan Sayısı
|75.723
|Yerleşen Aday Sayısı
|56.634
|Boş Kalan Kontenjan Sayısı
|19.089
|Adayların Tercih Edebildiği Program Sayısı
|7.288
Açık, örgün ve uzaktan öğretim dahil olmak üzere toplam 75 bin 723 kontenjanın 56 bin 634'ü doldu. Bu sonuçla, ek yerleştirme sürecinde adayların yerleşebileceği 19 bin 089 boş kontenjan kaldı.