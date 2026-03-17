İlk evim kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli konut kredisi ödeme şartları

Güncellenen Başvuru Şartları

Limit Artışı Teyit Edildi: Gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kredi limitleri esnetildi. Yeni düzenleme ile konutun enerji sınıfına ve fiyat bandına göre 5 milyon TL’ye kadar olan evler için %70’e varan kredi kullanım imkanı masada.

"İlk Ev" Kırmızı Çizgisi: Sadece üzerinde konut tapusu bulunmayan ve eşinin/çocuğunun üzerine de evi olmayan vatandaşlar yararlanabilecek. Spekülatif alımları önlemek için alınan evin 5 yıl boyunca satılamaması gibi bir kısıtlama gündemde.

Sıfır ve İkinci El Ayrımı: BDDK’nın Ocak 2026 kararlarıyla konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımı büyük oranda kaldırıldı; ancak bu özel kampanyada önceliğin "yeni ve enerji verimliliği yüksek" binalara verilmesi bekleniyor.