İlk evim kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizli konut kredisi ödeme şartları

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlıkları süren 1.20 faizli "İlk Evim" konut kredisi, inşaat ve finans sektöründeki son hareketlilikle birlikte yeniden en çok konuşulan başlık haline geldi. Mevcut piyasa faizlerinin oldukça altında kalan bu oran, dar ve orta gelirli vatandaşlar için "kira öder gibi" ev sahibi olabilmenin tek anahtarı olarak görülüyor.
1.20 faizli "İlk Evim" konut kredisi ile ilgili Mart 2026 itibarıyla son duruma bakıldığında, teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve paketin yasalaşma sürecine girdiği görülüyor. Ekonomi yönetiminden gelen sinyaller, bu dev finansman modelinin 2026 yılının bahar aylarında (Nisan - Mayıs) resmen hayata geçirilmesinin hedeflendiğini gösteriyor.
Meclis Takvimi ve Resmi Başvuru
Yasalaşma Süreci: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK koordinasyonunda hazırlanan paket, 2026 yılının ilk yarısında TBMM gündemine gelecek. Yasalaşmanın hemen ardından kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank) üzerinden başvurular alınmaya başlanacak.
Resmi Duyuru: Nihai şartların ve başvuru ekranının bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Güncellenen Başvuru Şartları
Limit Artışı Teyit Edildi: Gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kredi limitleri esnetildi. Yeni düzenleme ile konutun enerji sınıfına ve fiyat bandına göre 5 milyon TL’ye kadar olan evler için %70’e varan kredi kullanım imkanı masada.
"İlk Ev" Kırmızı Çizgisi: Sadece üzerinde konut tapusu bulunmayan ve eşinin/çocuğunun üzerine de evi olmayan vatandaşlar yararlanabilecek. Spekülatif alımları önlemek için alınan evin 5 yıl boyunca satılamaması gibi bir kısıtlama gündemde.
Sıfır ve İkinci El Ayrımı: BDDK’nın Ocak 2026 kararlarıyla konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımı büyük oranda kaldırıldı; ancak bu özel kampanyada önceliğin "yeni ve enerji verimliliği yüksek" binalara verilmesi bekleniyor.
Kademeli Ödeme Modeli Nedir?
Dar gelirli vatandaşlar için planlanan bu modelin detayları netleşmeye başladı:
Düşük Başlangıç Taksidi: İlk 1-3 yıl boyunca hane gelirini zorlamayacak daha düşük taksitler ödenecek.
Devlet Desteği: Taksitlerin bir kısmının hazine tarafından sübvanse edilmesi ve bu tutarın ilerleyen yıllarda ana paraya eklenmesi üzerinde duruluyor.
180 Ay Vade: Borcun 15 yıla yayılması, aylık ödemeleri günümüz kira bedellerinin bile altına çekmeyi hedefliyor.