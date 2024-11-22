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İnternetten kartlı ödemelerde yüzde 82 artış

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 488 milyar lira oldu.

22 Kasım 2024 | 13:52
İnternetten kartlı ödemelerde yüzde 82 artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,8 milyon, banka kartı sayısı 193,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon oldu.

Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 12'lik, banka kartı sayısında yüzde 4'lük, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 28'lik artış yaşandı. Ekimde toplam kart sayısı ise 430,4 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam ödeme tutarı da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 488 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 252,6 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 204,8 milyar lirasında banka kartları, 30,6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ekimde, önceki yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 49, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 97 oldu.

Kartlı alışveriş sayısı yıllık bazda yüzde 12 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan ödeme sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,63 milyar oldu. Sayısal olarak kartlı ödemelerin 924 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 575,5 milyonunda banka kartları, 127,7 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Ödeme sayısındaki büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre, kredi kartlarında yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 5, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme sayısında yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 432,1 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 236,5 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Temassız ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 472,6 milyar lira oldu. Ekim ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleştirildi.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
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