Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası 10. kez sahibini buldu

Koç Üniversitesi’nin 2016 yılında başlattığı ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi belli oldu. Madalya, dönüşümlü olarak bir yıl fen, mühendislik ile tıp bilimleri ve sonraki yıl da idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarında veriliyor.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, Türkiye’nin yetiştirdiği yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş, henüz 50 yaşını tamamlamamış, başarılı ve öncü bilim insanlarına veriliyor. Koç Üniversitesi’nin bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit oldu.

Ekonomi bilimine uluslararası düzeyde öncü katkıları ve özellikle inovasyon, verimlilik, girişimcilik, gelir dağılımı ve sosyal mobilitenin teorik ve ampirik alanlarındaki öncü çalışmalarıyla Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’na layık görülen Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, 2020 yılından beri Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde görev yapıyor.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, yenilik, girişimcilik ve ekonomik büyüme alanlarını birleştiren araştırmalarıyla öne çıkıyor. Büyük ölçekli firma verilerini ve makroekonomik modelleri kullanarak, fikirlerin ve politika tercihlerinin uzun vadeli refah üzerindeki etkilerini inceliyor. IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kurumlara büyüme stratejileri konusunda danışmanlık yapan Akçiğit, üretkenlik, inovasyon ve kapsayıcı kalkınma konularında hem küresel hem ulusal düzeyde öncü bir bilim insanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Metin Sitti: “Bu yıl Bilim Madalyası’nın sahibinin bir Koç Üniversitesi mezunu olması, bizim için çok özel bir anlam taşıyor.”

Törende bir konuşma yapan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti şunları söyledi:

"Bu yılın Madalya sahibi, ekonomi bilimine uluslararası düzeyde öncü katkıları olan çok değerli bir bilim insanımız ve daha da önemlisi bir mezunumuz…

Bu yıl bir mezunumuza bu ödülü takdim etmek, bizim için çok özel bir anlam taşıyor. Çünkü bu başarı, kurucumuz Vehbi Koç’un ‘Bilim yoluyla ülkeye hizmet’ vizyonunun en somut ve en parlak örneğidir. Bu yıl Bilim Madalyası’nı bir Koç Üniversitesi mezununun kazanması, yalnızca bireysel bir başarı değil; küresel ölçekte büyüyen Koç Üniversitesi Mezun Etkisi’nin parlak bir yansımasıdır.

Mezunlarımızın mesleki başarıları kadar, üniversitemize gönülden bağlılıkları da gurur kaynağımızdır. Yaptıkları bağışlar, destekledikleri projeler ve burslar sayesinde yeni nesil bilim insanlarının yetişmesine katkı sunuyor; böylece Koç kültürü bir kuşaktan diğerine aktarılıyor.

Bugünün ödül sahibi, kendi alanında dünyada fark yaratan bir bilim insanı. Ancak onun hikâyesi yalnızca bireysel bir başarı öyküsü değil; Koç Üniversitesi’nde şekillenen bir bilimsel merakın, disiplinlerarası çalışmanın, özgür düşüncenin ve küresel vizyonun hikâyesi."

Prof. Dr. Sitti sözlerine şöyle devam etti: “Nobel Komitesi’nin 2025 yılı Ekonomi Bilimleri Bilimsel Arka Plan (Whitepaper) raporunda, dünyada bu alanı şekillendiren en etkili araştırmacılar arasında yalnızca dört isim öne çıkıyor. Bu dört ismin üçü halihazırda Nobel Ödülü sahibi. Dördüncü isim ise bugün burada onurlandırdığımız Prof. Dr. Ufuk Akçiğit…

Nobel Komitesi raporu, kendisinin inovasyon, büyüme ve eşitsizlik üzerine yaptığı çalışmaların ekonomi bilimine yön veren referanslar arasında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, bir mezunumuzun dünya bilim sahnesinde nasıl bir etki yarattığının, ülkemiz ve üniversitemiz adına ne kadar gurur verici bir seviyeye ulaştığının en güçlü kanıtlarından biridir.”

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit: "Atılım yapmak isteyen her ülkenin temel bilimlere yatırım yapması şart"

2025 yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ise törende yaptığı konuşmada, “Burada bir hikâye varsa öncelikle yaptığımız araştırmalarda başaran ülkelerde hiçbir zaman zayıf üniversiteler görmüyor olmamız; başarılı ülkeler her zaman güçlü üniversitelerle anılıyor. Bu anlamda Koç Ailesi’ne, Rahmi Bey’e, Semahat Hanım’a ve elbette merhum Vehbi Bey’e çok teşekkür ederim.

Benim için önemli olan bir şey varsa o da yaptığımız çalışmaların uluslararası politika yapıcı kurumlar tarafından değer görmesi oldu. Ülkeler neden orta gelir tuzağına takılıyorlar neden yaratıcı yıkımı verimli kullanamıyorlar gibi konuları Orta Gelir Tuzağı adlı raporda ayrıntılı bir biçimde ortaya koyduk.

Şunu söylemek isterim ki, temel bilimin rolü çok önemli; atılım yapmak isteyen her ülkenin temel bilimlere yatırım yapması şart. Bu açıdan Rahmi Bey’in ve Vehbi Bey’in ileri görüşlülüğünü saygıyla takdir ediyorum. Bu ülke için en önemli konulardan biri olan bilime büyük birer vizyoner olarak yaklaşıp Koç Üniversitesi’ni kurdular. Benim için çok değerli olan bu ödül için kendi adıma ve birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım adına şükranlarımı sunarım” dedi.

2016 yılından beri verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi bilim insanlarının listesi:

Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik

Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017 – Ekonomi

Prof. Dr. Metin Sitti-2018 --- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Robotik

Prof. Dr. Filiz Garip-2019 – Sosyoloji

Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020 – Biyomühendislik

Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021 – Ekonomi

Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022 – Nükleer Bilim ve Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği

Prof. Dr. Ayşe Zarakol-2023 – Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

Prof. Dr. Mete Atatüre-2024 – Fizik