Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Mart Fed faiz beklentisi ne yönde?

Piyasa Verileri ve Beklentiler

Merkez Bankası'nın alacağı kararda iki temel veri seti belirleyici olacak:

Enflasyon Rakamları (Şubat 2026): TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,96 artarken, yıllık enflasyon %31,53 seviyesine yükseldi. Bu rakam, ocak ayındaki %30,65 seviyesinin bir miktar üzerinde kalarak enflasyonda yukarı yönlü bir kıpırdanmaya işaret etti.

Önceki Karar: TCMB, 22 Ocak 2026'da gerçekleştirilen ilk toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek %38'den %37'ye çekmişti.

Analistlerin Öngörüsü: Analistler, şubat ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gelmesi ve küresel jeopolitik riskler (bölgesel gerilimler) nedeniyle Merkez Bankası'nın bu ay daha "temkinli" bir duruş sergileyebileceğini, faiz indirim sürecine ara verip faizleri sabit tutabileceğini veya daha küçük bir indirim adımı (örneğin 50 baz puan) tercih edebileceğini değerlendiriyor.