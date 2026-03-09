Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Mart Fed faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ikinci faiz kararını açıklamak üzere Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. Bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların gözü, haftanın ilerleyen günlerindeki bu kritik randevuya çevrilmiş durumda.
Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman?
TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere şu takvimle toplanacak:
Toplantı Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe
Açıklama Saati: 14:00
Toplantı Özeti: Kararın gerekçelerini içeren özet metin, 18 Mart 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.
Piyasa Verileri ve Beklentiler
Merkez Bankası'nın alacağı kararda iki temel veri seti belirleyici olacak:
Enflasyon Rakamları (Şubat 2026): TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,96 artarken, yıllık enflasyon %31,53 seviyesine yükseldi. Bu rakam, ocak ayındaki %30,65 seviyesinin bir miktar üzerinde kalarak enflasyonda yukarı yönlü bir kıpırdanmaya işaret etti.
Önceki Karar: TCMB, 22 Ocak 2026'da gerçekleştirilen ilk toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek %38'den %37'ye çekmişti.
Analistlerin Öngörüsü: Analistler, şubat ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gelmesi ve küresel jeopolitik riskler (bölgesel gerilimler) nedeniyle Merkez Bankası'nın bu ay daha "temkinli" bir duruş sergileyebileceğini, faiz indirim sürecine ara verip faizleri sabit tutabileceğini veya daha küçük bir indirim adımı (örneğin 50 baz puan) tercih edebileceğini değerlendiriyor.