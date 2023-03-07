Navlun fiyatları, Avrupa’da yüzde 40, Türkiye’de yüzde 107 arttı

Türk lojistik teknolojisi startup’ı Tırport tarafından, Türkiye’de ilk defa Navlun Fiyat Endeksi verileri “Tırport’la 2022’ye Bakış” raporunun içinde yayınlandı.

Tırport Insights’ın raporuna göre, akaryakıt fiyatlarındaki yükselme ve enflasyon baskısının maliyetlere olan etkisi navlun fiyatlarının da seyrini değiştirdi ve dünyada navlun fiyatları artmaya devam ediyor. Avrupa’da navlun maliyeti içinde akaryakıttan kaynaklanan maliyet ortalama yüzde 25-28 bandındayken, Türkiye’de akaryakıt maliyetinin kolay kolay yüzde 40’ın altına inmediği ve geçmişte yüzde 60’lara kadar çıktığı gözlendi.

Global raporlara göre de, 2023’te bir navlun fiyatının içinde akaryakıtın rolünün yüzde 30’u geçerek, yüzde 32,4’e ulaşacağı kaydediliyor. Ayrıca, yaşanan enflasyon sürücü maliyetlerini de artırıyor ve navlun fiyatı içinde sürücü maliyeti yüzde 27,4’ü geçiyor.

2022’de küresel lojistik pazarı 5,2 trilyon doları geçti

Lojistik pazar büyüklüğünün 5,2 trilyon doları geçtiğini, 2025’te 8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslaoşan, pandeminin lojistiğin ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Arslaoşan, şöyle devam etti:

“Çin’den normalde 4 haftada ABD ve Avrupa limanlarına ulaşan gemilerin, kapanma dönemlerinde 12 haftada Avrupa’ya gidemediği zamanlar oldu. 2 bin 500 dolar seviyesinde olan bir konteynerin Avrupa yolculuğu 10 bin dolarların üzerini test etti. Ayrıca, Covid-19 pandemisiyle birlikte, bir ülkenin ihtiyacı olan temel ürünlerin mutlaka içeride, en kötü ihtimalle yakınında üretilmesi gerektiği gerçeği bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı. İngiltere gibi ülkeler bir de baktılar ki; çocuk bezi, tuvalet kağıdı, köpek maması gibi temel ihtiyaç ürünlerini bile ülke içinde yeterince üretemez hale gelmişlerdi. Üretim son 40 yılda farkında olmadan deniz aşırı ülkelere (offshore) kaymıştı ve dünyada gerçekleştirilen toplam üretiminin 1/3’ü tek başına dünyanın fabrikası haline gelen Çin tarafından yapılmaktadır. Pandemi, NearShore (yakında üretim) olarak yeni bir kavram yarattı. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken, toplam ihracatının %55’ni Avrupa’ya yapan Türkiye’nin jeopolitik konumu, Türkiye’yi Avrupa için yakındaki nitelikli üretici (near shore) yapabilecek mi? Önümüzdeki 10 yıl içinde bunu birlikte izleyerek, yaşayacağız.” dedi.

Türk lojistik sektörü 100 milyar doları aştı

Pandemi sonrasında Türk lojistik sektörünün hem taşımacılıkta, hem de depolamada büyüyerek yoluna devam ettiğini anlatan Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Ülkemiz lojistik pazarının büyüklüğü 2022 yılı itibariyle 100 milyar doların üzerindedir. 2022 Eylül ayı itibariyle günlük ortalama 480 bin kamyona kadar çıkan FTL (tam kamyon yükü) hacmi, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gerçekleşen üretim düşüklüğü, birçok global markanın 2022 satış hedeflerine Ekim ayı gibi ulaşmış olması, enflasyonist beklentilerle bazı üreticilerin stok amaçlı üretimi tercih etmeleri vb gerekçelerle 400 binlere kadar geriledi. Ocak 2023 itibariyle günlük FTL (tam kamyon yükü) hacmi yeniden 475 bin kamyonun üzerine çıktı. Ayrıca, Ocak-Aralık 2022’de ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %20’nin üzerinde büyüyerek, kamyon-çekici satışları yeniden 37 bini geçti. Büyümenin 2023’de devam etmesi ve yeni bir rekora koşarak kamyon-çekici satışlarının 40 bini geçmesi öngörülüyor.” diye konuştu.