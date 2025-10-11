Polis alımı başvuruları 2025 ne zaman? 33. POMEM başvurusu son durum

33. Dönem POMEM Başvurusu Ne Zaman Yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM alımı için henüz resmî bir takvim yayımlanmadı. Ancak, önceki alım tarihleri dikkate alındığında:

Beklenen Dönem: 33. Dönem POMEM başvurularının, 2025 yılının sonunda, Kasım - Aralık döneminde başlaması beklenmektedir. (32. Dönem alımı 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti.)

Resmi Duyuru: Başvuru takvimi ve kılavuzu, her yıl olduğu gibi Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmî internet adresi (www.pa.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.