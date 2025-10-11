Polis alımı başvuruları 2025 ne zaman? 33. POMEM başvurusu son durum

32. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, polis adayları 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alım duyurusunu ve başvuru takvimini merakla bekliyor.
33. Dönem POMEM Başvurusu Ne Zaman Yapılacak?
Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM alımı için henüz resmî bir takvim yayımlanmadı. Ancak, önceki alım tarihleri dikkate alındığında:
Beklenen Dönem: 33. Dönem POMEM başvurularının, 2025 yılının sonunda, Kasım - Aralık döneminde başlaması beklenmektedir. (32. Dönem alımı 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti.)
Resmi Duyuru: Başvuru takvimi ve kılavuzu, her yıl olduğu gibi Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmî internet adresi (www.pa.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir.
POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?
Resmi kılavuz yayımlandığında, adayların başvurularını aşağıdaki adımlarla tamamlaması gerekecek:
Adaylar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Polis Akademisi'nin ilgili başvuru sayfasına erişecek.
POMEM başvuru formu eksiksiz doldurulacak.
Sayfa sonunda yer alan "Aday Başvurusunu Kaydet" butonuna tıklanarak işlemler online olarak tamamlanacak.
Başvuruların ardından adaylar sırasıyla ön değerlendirme, fiziki yeterlilik parkuru, mülakat sınavı ve sağlık kontrolü aşamalarına katılacaktır.
33. Dönem POMEM Başvuru Şartları (Genel Koşullar)
Dönem için başvuru kılavuzu henüz yayımlanmamış olsa da, adayların hazırlıklı olması gereken genel başvuru koşulları önceki dönemlerdeki uygulamaya göre şöyledir:
|Başvuru Şartı
|Detay
|Vatandaşlık
|T.C. vatandaşı olmak.
|Eğitim
|Lisans veya önlisans mezunu olmak.
|Yaş
|30 yaşından gün almamış olmak (Genellikle 1 Ocak 2025 itibarıyla).
|KPSS Puanı (Lisans)
|P3 puan türünden en az 60 puan.
|KPSS Puanı (Önlisans)
|P93 puan türünden en az 65 puan.
|Boy Şartı
|Erkekler için en az 167 cm, kadınlar için en az 162 cm boyunda olmak.
|BKİ
|Beden kitle endeksi (BKİ) 18 – 27 aralığında olmak.
|Sağlık
|Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları taşımak.
|Diğer
|Silah taşımaya engel olmamak, kasten işlenen suçlardan hüküm giymemek, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.