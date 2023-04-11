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Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayı sonlarına yaklaşılırken, bayram tatili araştırmaları da hız kazandı. Bayramda tatil yapacak olanlar "Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 bayram tatili kaç gün?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 bayram tatili günleri...

11 Nisan 2023 | 15:20
Son Güncellenme: 11 Nisan 2023 | 15:25
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Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı, 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan Pazar günü son bulacak.

Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Günü: 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 1. Günü: 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 23 Nisan Pazar

2023 bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geldiği için toplam 3 gün sürecek. 24 Nisan Pazartesi günü öğrenciler okula başlayacak, çalışanlar ise işe gidecek.

2023 Resmi Tatiller Takvimi
 

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar          

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi          

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi  

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar        

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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