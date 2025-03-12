Startup’lar ve KOBİ’ler için büyük fırsat

DiMAP Tech Challenge, Akıllı Üretim ve Dijital Dönüşüm (SManDiT) ve Sürdürülebilir İnovasyon ve Döngüsel Sanayi (SINaCI) alanlarında faaliyet gösteren girişimleri desteklemeyi amaçlıyor. Program, teknolojik gelişmeleri hızlandırmak, ticarileşmeyi teşvik etmek ve küresel pazarlara açılma fırsatı sunmak üzere tasarlandı. Gelen yoğun talep üzerine başvurular 1 hafta uzatıldı ve son başvuru tarihi 14 Mart 2025 olarak belirlendi.

Akıllı Üretim ve Sürdürülebilir Çözümler İçin Büyük Destek

DİMAP Tech Challenge, Akıllı Üretim & Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilir İnovasyon & Döngüsel Sanayi alanlarında yenilikçi çözümler geliştiren girişimciler ve şirketler için özel olarak tasarlandı.

Akıllı Üretim ve Dijital Dönüşüm (SManDiT) kategorisi ile; dijital araçları ve otomasyonu entegre ederek endüstriyel verimliliği, hassasiyeti ve sürdürülebilirliği artıran yeni nesil üretim çözümlerini destekliyor.

Sürdürülebilir İnovasyon ve Döngüsel Sanayi (SINaCI) kategorisi ile de kaynak verimliliğini artıran, atıkları azaltan ve karbonsuzlaştırmayı destekleyen sürdürülebilir inovasyonlara odaklanıyor.

Bu iki ana kategoride geliştirilen projeler, uluslararası pazarlara açılma, yatırımcı desteği alma ve sektör liderleriyle iş birliği yapma fırsatına sahip olacak.

DiMAP Tech Challenge ile Küresel Pazarlara Açılın!

Programa katılan girişimler ve şirketler için birçok avantaj sağlanıyor:

Küresel pazarlara açılma: DiMAP’in uluslararası desteklerinden yararlanarak işlerini global seviyeye taşıma imkânı.

Sektör liderleriyle bağlantı kurma: Güçlü iş ortaklarıyla tanışma ve iş birliği fırsatları.

Yatırımcıya hazır hale gelme: Profesyonel yatırımcı sunumları hazırlama, fon alma şanslarını artırma.

Mentorluk ve eğitim desteği: İş modellerini sağlamlaştırma, rekabet avantajı kazanma ve girişimlerini ölçeklendirme.

Kimler Başvurabilir?

DiMAP Tech Challenge’a dört ana başlık altında başvurular alınmaktadır:

• KOBİ’ler & Startuplar: Sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu alanlarda çalışmayı planlayan girişimler.

• Girişimciler: Dijital üretim veya sürdürülebilir üretim alanında net bir iş fikri olan ve şirketleşmeyi hedefleyen girişimciler.

• TRL 6 ve üzeri şirketler: Ürün geliştirme ve ticarileştirme aşamasında olan projeleri bulunan şirketler.

• Uluslararası büyüme ve yatırım hedefi olan şirketler: Yatırımcıya hazır iş modeli geliştiren ve küresel pazara açılmayı planlayan girişimler.

