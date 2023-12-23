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  • 'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'

'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız" dedi.

23 Aralık 2023 | 22:01
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'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere ilişkin, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız." açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

  • Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun.  
  • Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. 
  • Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. 
  • Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. 
  • Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. 
  • Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Açıklamada çatışmada ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Irak’ın kuzeyinde, terör örgütü mensupları tarafından dün yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 asker şehit olmuştu. Düzenlenen hava harekatları ve operasyonlar sonucunda toplam 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.


 


 

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