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  • Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri... İstanbul 95 sıra birden yükseldi

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri... İstanbul 95 sıra birden yükseldi

Yaşam maliyeti verilerini yayımlayan danışmanlık firması ECA International, yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirlerini listeledi.

07 Haziran 2023 | 17:41
Son Güncellenme: 07 Haziran 2023 | 17:50
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Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri... İstanbul 95 sıra birden yükseldi

Şirketlerin uluslararası görevlerde çalışanlar için yaşam maliyeti ödeneklerini hesaplamalarına yardımcı olan pazar araştırma şirketinin, bir fincan kahveden yarım kilo domatese kadar farklı ürünlerin maliyetini karşılaştırarak elde ettiği verilere göre, New York, Hong Kong'u geride bırakarak gurbetçi olarak yaşamak için dünyanın en pahalı şehri oldu. 

Bloomberg'in haberine göre İstanbul ise 95 sıra birden yükselerek hayat pahalılığının bir yılda en fazla arttığı şehir oldu. 

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk 10 şöyle... 

1
1. New York-ABD

1. New York-ABD

ECA International'ın listesinde geçen yıl 2. sırada yer alan New York, kira ve gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle bu yıl 1. sıraya yükseldi.
2
Hong Kong-Çin

Hong Kong-Çin

Geçen sene 1. sırada olan Hong Kong ise bu yıl 2. sıraya geriledi.
3
Cenevre-İsviçre

Cenevre-İsviçre

Dünyanın en pahalı 3. şehri Cenevre oldu.
4
Londra-Birleşik Krallık

Londra-Birleşik Krallık

5
Singapur

Singapur

6
Zürih-İsviçre

Zürih-İsviçre

7
San Francisco-ABD

San Francisco-ABD

8
Tel Aviv-İsrail

Tel Aviv-İsrail

9
Seul-Güney Kore

Seul-Güney Kore

10
Tokyo-Japonya

Tokyo-Japonya

11
İstanbul-Türkiye

İstanbul-Türkiye

Listede hayat pahalılığının bir yılda en fazla arttığı şehir ise İstanbul oldu. İstanbul geçen yıla göre 95 sıra yükselerek dünyanın en pahalı 108. şehri oldu.
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