Şirketlerin uluslararası görevlerde çalışanlar için yaşam maliyeti ödeneklerini hesaplamalarına yardımcı olan pazar araştırma şirketinin, bir fincan kahveden yarım kilo domatese kadar farklı ürünlerin maliyetini karşılaştırarak elde ettiği verilere göre, New York, Hong Kong'u geride bırakarak gurbetçi olarak yaşamak için dünyanın en pahalı şehri oldu.

Bloomberg'in haberine göre İstanbul ise 95 sıra birden yükselerek hayat pahalılığının bir yılda en fazla arttığı şehir oldu.

Yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri listesinde ilk 10 şöyle...

1 1. New York-ABD ECA International'ın listesinde geçen yıl 2. sırada yer alan New York, kira ve gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle bu yıl 1. sıraya yükseldi.

2 Hong Kong-Çin Geçen sene 1. sırada olan Hong Kong ise bu yıl 2. sıraya geriledi.

3 Cenevre-İsviçre Dünyanın en pahalı 3. şehri Cenevre oldu.

4 Londra-Birleşik Krallık

5 Singapur

6 Zürih-İsviçre

7 San Francisco-ABD

8 Tel Aviv-İsrail

9 Seul-Güney Kore

10 Tokyo-Japonya