Aydın’ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı üretimi yapan Serkan Karatosun, devletten aldığı 1 milyon 200 bin liralık destekle işlerini büyüterek yıllık 30 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

İşletmenin üçüncü kuşak temsilcisi Serkan Karatosun, bin metrekarelik tesisini büyütmek için 2014’te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu. Projesi kabul edilen Karatosun’a 1 milyon 200 bin liralık hibe verildi.

AA’nın aktardığı habere göre aldığı destekle bir yıl içinde 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan tesis kurarak makine ekipmanları alan Karatosun, üretim kapasitesini 70 tondan 350 tona çıkardı. Yurt dışına ürün göndermek için de araştırmalar yapan Karatosun, 2015 yılında ihracata başladı.

Karatosun, ürünlerin 300 tonunu dış piyasaya, kalan kısmını da iç piyasadaki firmalara gönderiyor.

“Hem ekipmanları hem kendimizi yeniledik”

Karatosun, AA muhabirine, yıllık 30 milyon dolarlık ihracat başarısına ulaştıklarını söyledi.

Yenilenmenin kendilerini çok etkilediğini aktaran Karatosun “Hem ekipmanları hem kendimizi yeniledik. Neler yapabiliriz diye düşündük. İhracat konusunda daha kaliteli ürünler yapmaya başladık ve dünyada söz sahibi olduk diyebiliriz. Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve İspanya ürün gönderdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor.” dedi.

TKDK’nin verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Karatosun, şöyle devam etti:

“Herkesin kendisini ve işletmesini geliştirmek için bu desteklerden faydalanmasını isterim. İnsanlar ufuklarını açmalı. Yatırım iyi, doğru ve planlı yapılmalı. Daha önce iç piyasaya gönderiyorduk. Komisyoncularla çalışıyorduk. 2015 yılında tam olarak ihracata başladık. Malda bir sürü sorunlar yaşanıyordu. Aflatoksin gibi sorunlarla karşılaşıyorduk. Daha hijyenik mallar çıkarmak için çabaladık ve devletimizin bize verdiği destek sayesinde Avrupa standartlarında mal üretmeyi başardık.”

KOZALAĞIN OLUŞMASI İÇİN 36 AYLIK BİR SERÜVEN VAR

Ürünün çok kıymetli olduğunu vurgulayan Karatosun, “Kozalağın oluşması için 36 aylık bir serüveni var. Çok kıymetli ve toplaması da çok zor bir ürün. Şu anda toptan kilogram fiyatı 500-550 arasında değişiyor ama marketteki fiyatı daha da fazla oluyor.” diye konuştu.

Karatosun, işlerini daha da büyüterek dünyanın farklı ülkelerine ürün göndermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.