1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Özel Sektörde Çalışma ve Haklar

Özel sektörde durum iş yerinin faaliyet alanına göre değişebilse de yasal haklar nettir:

Tatil Hakkı: 1 Mayıs yasal bir tatil günüdür ve kural olarak işçinin bu günde dinlendirilmesi esastır.

Çalışma Durumu: Eğer iş yeriniz o gün çalışmaya devam ediyorsa, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çalıştığınız bu gün için size ek mesai ücreti (tam bir günlük yevmiye tutarında ilave ödeme) verilmesi zorunludur.