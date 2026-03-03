1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım devam ederken 2026 takvimine baktığımızda 1 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor.
1 Mayıs Resmi Tatil Bilgileri
Resmi Durum: 1 Mayıs, Türkiye'de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanmaktadır.
Okullar ve Üniversiteler: 1 Mayıs Cuma günü tüm eğitim kurumları (ilk, orta, lise ve üniversite) tatildir.
Kamu Çalışanları ve Memurlar: Tüm kamu kurumları resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
Özel Sektörde Çalışma ve Haklar
Özel sektörde durum iş yerinin faaliyet alanına göre değişebilse de yasal haklar nettir:
Tatil Hakkı: 1 Mayıs yasal bir tatil günüdür ve kural olarak işçinin bu günde dinlendirilmesi esastır.
Çalışma Durumu: Eğer iş yeriniz o gün çalışmaya devam ediyorsa, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çalıştığınız bu gün için size ek mesai ücreti (tam bir günlük yevmiye tutarında ilave ödeme) verilmesi zorunludur.