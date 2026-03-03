ARA
DOLAR
43,97
0,06%
DOLAR
EURO
51,06
-0,70%
EURO
ALTIN
7479,75
-1,28%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı tatili sonrası (20-22 Mart 2026), gözler yılın bir sonraki resmi tatili olan 1 Mayıs’a çevrilmiş durumda. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım devam ederken  2026 takvimine baktığımızda 1 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs Resmi Tatil Bilgileri

Resmi Durum: 1 Mayıs, Türkiye'de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanmaktadır.

Okullar ve Üniversiteler: 1 Mayıs Cuma günü tüm eğitim kurumları (ilk, orta, lise ve üniversite) tatildir. 

Kamu Çalışanları ve Memurlar: Tüm kamu kurumları resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

 

Özel Sektörde Çalışma ve Haklar

Özel sektörde durum iş yerinin faaliyet alanına göre değişebilse de yasal haklar nettir:

Tatil Hakkı: 1 Mayıs yasal bir tatil günüdür ve kural olarak işçinin bu günde dinlendirilmesi esastır.

Çalışma Durumu: Eğer iş yeriniz o gün çalışmaya devam ediyorsa, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çalıştığınız bu gün için size ek mesai ücreti (tam bir günlük yevmiye tutarında ilave ödeme) verilmesi zorunludur.

 

2026 takvimine baktığımızda 1 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu da çalışanlar ve öğrenciler için hafta sonuyla birleşen harika bir 3 günlük tatil fırsatı demek!
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL