TOKİ Muğla çekilişi ne zaman? Gözler 2026 Muğla TOKİ kura sonuçlarında

Muğla’da hayata geçirilecek 6 bin 417 sosyal konut projesinde kura heyecanı dorukta. Başvuru sonuçlarının ardından gözler, hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş tarihine ve katılımcı listelerine çevrildi.
Muğla genelinde merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinde kura aşamasına gelindi. Toplamda 7 ilçeyi kapsayan ve 6 bin 417 konutun inşa edileceği projede hak sahipleri, 4 Mart 2026 Çarşamba günü noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak olan tören, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Başvurusu onaylanan şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler ve gençlerin yanı sıra diğer kategorideki adaylar da kuraya katılmaya hak kazandı. Şartları taşımadığı belirlenen adayların listesi ise kurumun resmi internet sitesinde ilan edildi. Kura sonuçları çekilişle eş zamanlı olarak gün içinde toki.gov.tr adresinden, akşam saatlerinde ise e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Kura sonuçları, çekilişle eş zamanlı olarak gün içerisinde www.toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Kesinleşen listeler noter onayından geçtikten sonra, aynı günün akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecekler.
İlçe İlçe Konut Dağılımı:
Menteşe (Merkez): 5.400 Konut
Bodrum: 500 Konut
Milas: 200 Konut
Fethiye: 150 Konut
Seydikemer: 75 Konut
Kavaklıdere: 50 Konut
Köyceğiz: 42 Konut