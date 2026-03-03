İran’da hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı.
Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Törene hayatını kaybeden 153 öğrenci ve öğretmenin ailelerinin yanı sıra, yerel ve ulusal düzeyde çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. On binlerce sivilin meydanları doldurduğu belirtiliyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan acılı aileler ve kalabalık, saldırıdan sorumlu tuttukları ABD ve İsrail aleyhine sert sloganlar attı. Bölgedeki atmosferin son derece gergin olduğu ifade ediliyor.
Tören sırasında yapılan konuşmalarda, sivil bir eğitim kurumunun hedef alınmasının "insanlık suçu" olduğu vurgulanarak uluslararası toplumun sessizliği eleştirildi.
Hürmüzgan eyaleti, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olması nedeniyle stratejik açıdan kritik bir öneme sahip. Bir kız ilkokulunun doğrudan hedef alınması, bölgedeki güvenlik dengelerini sarsan ve diplomatik krizleri derinleştiren bir eşik olarak görülüyor.