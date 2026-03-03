İran-İsrail savaşında son durum | İran Kızılayı açıkladı: Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 787 oldu

İsrail-İran-ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 4. gününde devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Öte yandan ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nde şiddetli patlamalar meydana geldi. İran, İsrail ve bölgedeki Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkelere karşı misilleme saldırılarını artırarak adeta bir yaylım ateşi başlattı. ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik hava saldırıları da devam etti.
15:04 İran'dan ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısında bulundu.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Naini, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Naini, "Düşman, ibret verici ve aralıksız saldırılara hazırlıklı olmalıdır. Cehennemin kapıları her geçen süre ABD ve İsrail’e daha fazla açılacaktır." ifadelerini kullandı.
Uzun bir savaş için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını dile getiren Naini, "Savunma ve taarruz gücümüz ve cevaplarımız 12 günlük savaştan çok daha güçlüdür. İlk iki günün yanıtları, 12 günlük savaşın son günlerinden daha yıkıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.
İranlı Askeri Sözcü, ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney, komutanlar ve Minab’daki ilkokul çocuklarının kanının intikamından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
15:03 Rosatom: İran'daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali’nin yakınlarında patlamaların duyulduğunu ve tesisin tehdit altında bulunduğunu söyledi.
Likhachev, Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tesis civarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini vurgulayan Likhachev, "Santral için bir tehdit var, çünkü santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyuluyor." dedi.
Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali’ndeki reaktörün veya yakıt depolarının bütünlüğünün bozulması halinde geniş alanların kirlenebileceğini vurgulayarak, “Şu anda, yüklü parçacıkların atmosferik olaylarla birlikte hareketleri tamamen öngörülemez ve tüm bölge tehdit altında.” ifadesini kullandı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
14:35 DSÖ: Tahran'daki Gandi Hastanesi hasar gördü, can kaybı bildirilmedi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, İsrail ve ABD’nin hava saldırılarıyla hedef aldığı Tahran'daki Gandi Hastanesi'nin zarar gördüğünü ancak can kaybı bildirilmediğini belirtti.
DSÖ sözcüsü Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İran Sağlık Bakanlığına göre, ülkedeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Jasarevic, "Tıbbi ekipman, ilaç, aşı ve kan ürünü stokları istikrarlı durumda. Tüm tıp üniversiteleri ile sağlık tesisleri teyakkuzda ve hizmet vermeye hazır." dedi.
Jasarevic, "1 Mart'ta Tahran'daki Gandi Hastanesi'nin, İran'ın başkentinin bombalanması sırasında hasar gördüğü bildirildi. Can kaybı bildirilmedi ancak hastalar başka bir hastaneye tahliye edildi." diye konuştu.
Sağlığın korunmasının pazarlık konusu olmadığını söyleyen Jasarevic, sivillerin, sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin korunmasının uluslararası insancıl hukuk kapsamında bir yükümlülük olduğunu söyledi. Jasarevic, "Şu an itibariyle İran'dan DSÖ desteği talebi alınmadı. DSÖ, kitlesel can kayıpları, temel halk sağlığı hizmetlerinde aksamalar ve insanların yer değiştirmesi olasılığı açısından durumu yakından izliyor." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
14:20 İran’a yönelik saldırıların başından bu yana Batı Şeria’da 4 Filistinli şarapnelle yaralandı
Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarının başlamasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düşen füze şarapneli nedeniyle 4 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.
Sivil Savunma Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’daki farklı kentlerde kaydedilen toplam 40 şarapnel olayından 7’sine ekipler tarafından müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, şarapnel parçaları nedeniyle 4 Filistinlinin hafif yaralandığı, yaralılardan 3’ünün Cenin’de, 1’inin ise Ramallah’ta olduğu kaydedildi.
Şarapnel parçasının ayrıca Tubas kentinde bir evin bahçesinde kısmi yangına yol açtığı, yangının sivil savunma ekiplerince can kaybı yaşanmadan söndürüldüğü aktarıldı. Sivil Savunma Birimi, vatandaşlara açık alanlardan uzak durmaları ve yetkili makamların talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
13:34 Güney Kore, İran'daki vatandaşlarının kara yoluyla tahliyesine başladıklarını duyurdu
Güney Kore, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle İran'daki vatandaşlarını kara yoluyla tahliye etmeye başladıklarını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Güney Kore vatandaşlarının kara yoluyla üçüncü bir ülkeye doğru yola çıktığını bildirdi.
Tahliye edilenler arasında İran Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Güney Koreli teknik direktörü Lee Do-hee ve İran'da oynayan futbolcu Lee Ki-je'nin de yer aldığı belirtildi.
İran'da yaklaşık 60 Güney Kore vatandaşının ikamet ettiği biliniyor.
13:30 Hakan Fidan: "Türkiye kendini her zaman korur"
Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle düzenlenen iftar programında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ninm savaşın başlangıcını geciktirmiş olduğunu ifade etti.
Fidan, "Aslında savaş daha erken başlayacaktı, biz biraz daha geciktirmiş olduk bu çabalarla. Belki bir neticeye ulaşabilirdi ama eski yönteme dönmeyi tercih ettiler. Yine müzakerenin ortasında bu savaş başladı. İranlılar, müzakerenin ortasında savaş başlaması meselesini bir şekilde aslında diplomasinin ihanete uğraması olarak da nitelendiriyorlar. Bundan sonra ne olacağına ciddi şekilde bakmak lazım. Tabii burada saldıran güçlerin niyetine bakmak gerekir. Bence İsrail ve ABD, İran'ı ilerisi için de tehdit oluşturacak bir İran olmaktan çıkartmak isteyeceklerdir." açıklamasında bulundu.
İran'ın Kıbrıs adasını hedef alma ihtimaline ilişkin de açıklamalarda bulunan Fidan, "Kuzey Kıbrıs için çok fazla risk olduğunu düşünmüyorum an itibarıyla. Güney'de de riskin sınırlı olduğunu düşünüyorum, çok sınırlı. Sivil tesisler için çok fazla bir şey olmayabilir." dedi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran'ın bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşılık vermesinin Türkiye'yi hedef alıp almayacağı ihtimaline ise Fidan, "İran konusundan bağımsız olarak konuşuyorum, Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz." açıklamasında bulundu.
13:08 ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları sürerken bazı füze stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi
ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırıları devam ederken bazı kritik füze stoklarında azalma yaşadığı öne sürüldü.
CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle Tomahawk kara saldırı füzeleri ile Standard Missile-3 (SM-3) tipi füzelerinin stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi.
İlk saldırı dalgasının İran'ın savunma kapasitesini zayıflatmada başarılı olduğunu savunan yetkili, sonraki aşamada İran'ın füze üretim tesisleri, insansız hava araçları (İHA) ve donanmasının hedef alınmasının planlandığını belirtti.
Yetkili ayrıca, gelecek birkaç gün içinde İran'ı hedef alan saldırıların "önemli ölçüde artmasının" beklendiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump da dün CNN kanalına verdiği demeçte, "(İran'a) Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor." demişti.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
12:38 İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i kapalı tutmaya devam ediyor
İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ardından "güvenlik" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa ile işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni dört gündür kapalı tutmaya devam ediyor.
Filistinli yetkililer, İsrail’in özellikle ramazan ayında güvenlik gerekçelerini öne sürerek Müslümanların kutsal mekanları üzerindeki kontrolünü artırmaya ve tek taraflı uygulamaları derinleştirmeye çalıştığını belirtiyor.
Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Danışmanı Maruf er-Rifai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a saldırılarının başından bu yana Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde fiili bir sokağa çıkma yasağı uyguladığını, çarşıları kapattığını ve Mescid-i Aksa’ya girişleri büyük ölçüde engellediğini söyledi.
Rifai, "İsrail, ramazan ayının başından beri Mescid-i Aksa’nın yönetimini tek başına ele geçirmeye ve Ürdün’e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı’nın rolünü etkisiz hale getirmeye çalışıyor." dedi. İsrail’in Batı Şeria’dan Kudüs’e girişlere kısıtlamalar getirdiğine dikkati çeken Rifai, cami kapılarında sıkı güvenlik önlemleri uygulandığını ve vakfa bağlı görevlilerin hareket alanının kısıtlandığını ifade etti.
Rifai, savaşın ilk günü akşam ve yatsı namazlarının yalnızca imam tarafından kıldırıldığını belirterek, İsrail’in her güvenlik gelişmesini kalıcı yeni kısıtlamalar için fırsata dönüştürdüğünü savundu.
Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutez Ebu Suneyne de AA’ya yaptığı açıklamada, caminin ramazan ayının en yoğun döneminde kapalı tutulmasını eleştirdi.
"İşgal güçleri camiyi dört gündür kapalı tutuyor. Her gün yeniden açılmasını talep ediyoruz." diyen Ebu Suneyne, uygulamanın zorla hayata geçirildiğini belirterek, "Ramazan ayında ibadete katılımın en yüksek olduğu dönemde camiyi kapatmak için bir bahane bulundu." ifadelerini kullandı.
Ebu Suneyne, Filistinlilerin dini ibadetlerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın yerine getirebilmesi için iki caminin de derhal yeniden açılması çağrısında bulundu.
12:21 İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 787'ye yükseldi
İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 232 kişi artarak 787'ye yükseldiğini duyurdu.
Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
İran Kızılayı tarafından, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
12:12 ABD-İsrail'in İran'da ilkokula düzenlediği saldırıda ölen çocuklar için cenaze töreni düzenlendi
ABD ve İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi.
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı.
Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
11:30 WSJ: ABD'nin saldırılardaki İran tehdidi gerekçesi "yakın zamanlı" değildi
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarda gerekçe olarak sunduğu tehdidin "yakın zamanlı" olmadığı öne sürüldü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin, saldırılarda gerekçe olarak İran'ın komşularına, ABD askerlerine ve Amerikan topraklarına tehdit oluşturduğuna ilişkin suçlamalarda bulunduğu belirtilerek, gizli bilgilere erişimi olan ABD'li yetkililer ve hükümet raporlarını inceleyen uzmanların ise bu "iddiaların eksik, doğrulanmamış veya tamamen yanlış olduğunu söylediği" aktarıldı.
Haberde, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da Orta Doğu dosyasından sorumlu olan Michael Singh'in, yönetimin "neden savaşta olunduğu, neyin başarmaya çalışıldığı ve buna nasıl ulaşılacağını açıklarken tutarsız ve çoğu zaman yanlış olduğu" yorumuna yer verildi.
Bazı kongre üyeleri ve ABD yetkililerine göre, İran nükleer silah geliştirmeyi hedeflese bile bunu yapmaya yakın değil. Haberde ayrıca, söz konusu kişilerin, Trump'ın İran'ın ABD'yi vurabilecek bir füzeyi hızla geliştirebileceği yönündeki iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını belirttiği ifade edildi.
Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kongre üyesinin sözlerinin aktarıldığı haberde, "İran'ın ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası füze çabasının sonuç vermeye yakın olduğuna dair kanıt bulunmadığı" belirtilirken, "Son ABD istihbarat değerlendirmelerinin, İran'ın en az on yıl boyunca (kıtalararası) düzinelerce füze geliştiremeyeceği sonucuna vardığı" savunuldu.
Öte yandan haberde, Demokrat Senatör Mark Warner'in, "Askerlerimizi tehlikeye atmayı haklı çıkaracak ABD'ye yönelik yakın bir tehdit yoktu." değerlendirmesine yer verildi.
Haberde, Senato İç Güvenlik Komitesi üyesi ve istihbarat raporlarını gören Senatör Andy Kim'in de "Yetkililerden ABD topraklarına yönelik yakın bir saldırı hakkında bilgi almadığına" dair sözleri vurgulandı.
Haberde ayrıca, ABD istihbaratının, İran'dan gelen tehditlerin yıllardır olduğu gibi görünür olduğu ancak bunların "yakın zamanlı" olmadığı değerlendirmesine yer verildi.
11:20 İran'ın Kirman kentindeki hava üssüne füze saldırısında 13 asker öldü
ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları kapsamında Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi.
Tesnim haber Ajansı, İran Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında 13 asker hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı. Saldırıda yaralıların durumuna dair her hangi bir açıklama yapılmadı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
11:11 İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: "Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek"
İran'da yeni liderin seçiminin yapılacağı Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ali Muallimi, seçimin uzun sürmeyeceğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Muallimi, "Şu anda liderin seçimi için beklemek gerekir. Zamanı geldiğinde ilan edilecek ve bu süre uzun olmayacaktır." dedi.
Seçilecek liderin, "Hz. Mehdi'nin naibi konumunda görev yapacak biri" olduğuna işaret eden Muallimi, söz konusu kişinin "cesur bir fakih" ve "düşmandan korkmayan" biri olması gerektiğini kaydetti.
"Liderin seçiminde siyasi yönelişler ve partiler etkili olmayacaktır." diye konuşan Muallimi, Uzmanlar Meclisi üyeleri, dini ölçülere göre teşhis yaparak seçim yapacak ve oy verecektir." ifadelerini kullandı.
İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılarda öldüğü duyurulmuştu.
Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.
10:42 ABD, acil durum dışındaki devlet personeline Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'ten ayrılma talimatı verdi
ABD'nin, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, güvenlik durumu nedeniyle Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamalarda, bölgesel gerilimlerin hızla tırmanmasıyla birlikte, acil durum dışındaki devlet personelinin ve aile üyelerinin Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'ten ayrılması talimatı verildi.
Bu ülkelere seyahat edilmeme uyarısının yinelendiği açıklamada, söz konusu ülkelerden ayrılmayanların durumun kötüleşmesi halinde alternatif plan hazırlamaları gerektiği belirtildi.
ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin tedbir amaçlı rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldığı kaydedildi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.
10:09 ABD'li gazeteci Carlson'dan İsrail'in Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planladığı" iddiası
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.
Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.
Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir." diye konuştu.
"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.
08:47 İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu
İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.
00:58 İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilirken öte yandan, İran’ın başkenti Tahran’da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Tahran’da bir bölgenin kırmızı işaretlendiği harita paylaştı.
Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulunarak kısa bir süre sonra İsrail ordusunun saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu. Öte yandan AA İran muhabiri, Tahran'da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
00:20 NYT: ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaya İsrail Başbakanı Netanyahu teşvik etti
Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırmaya ikna olmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun etkili olduğunu yazdı.
NYT'de yayımlanan ve adı açıklanmayan çok sayıda Amerikalı, İsrailli ve İranlı yetkililerin açıklamalarına dayandırılan analizde, ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarının arka planı aktarıldı.
Analizin başında, "Başkan Trump'ın İran'da askeri harekete sıcak bakması, diplomatik müzakereleri sonlandırmaya kararlı İsrail lideri (Binyamin Netanyahu) tarafından teşvik edildi. Başkanın danışmanlarından çok azı buna karşı çıktı." ifadelerine yer verildi.
Yazıda, Trump ile 11 Şubat'ta Oval Ofis'te basına kapalı olarak yaptığı görüşmede Netanyahu'nun, Başkanı İran'a saldırmaya ikna etmek için tüm yolları denediği değerlendirmesi yapıldı.
Analizde, söz konusu görüşmede, iki ismin, savaş olasılığını ve hatta saldırının olası tarihlerini dahi ele aldığı belirtildi.
Yazıda, Trump'ın İran'a saldırmaya ikna olmasında, Venezuela'da Nicolas Maduro'yu askeri bir operasyonla alıkoymasının getirdiği "öz güvenin" de etkili olduğuna işaret edildi.
Netanyahu için zaferdi
NYT'nin kapsamlı analizinde şu değerlendirmelere yer verildi:
"ABD'nin İran'a saldırı kararı, aylardır Trump'a zayıflamış bir rejimi vurmanın gerekliliğini savunan Netanyahu için bir zaferdi. Aralık ayında Trump'ın Mar-a-Lago malikanesindeki bir toplantıda Netanyahu, İsrail'in önümüzdeki aylarda İran'ın füze üslerini vurması için Başkan'ın onayını istemişti. İki ay sonra, daha fazlasını elde etti, İran rejimini devirmek için bir savaşta tam bir ortak."
Diğer yandan analizde, İran'a yönelik askeri saldırı kararına daha önceden çekimser bakan Başkan Yardımcısı JD Vance'in son dönemde bu kararı güçlü şekilde desteklediğine de vurgu yapıldı.
Yazıda, Beyaz Saray'da Durum Odası'nda yapılan İran toplantısında JD Vance'in "büyük ve hızlı hareket edelim" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.
Ocak ayı sonlarında olası savaş planlarını yapmaya devam eden ABD ordusunun, Trump'a genişletilmiş askeri seçenekler sunduğuna dikkati çekilen analizde, şubat ortasına kadar Pentagon'un, birkaç haftalık bir askeri harekatı sürdürebilecek bir güç oluşturduğu kaydedildi.
Analizde, 18 Şubat’ta Durum Odası’nda yapılan bir diğer İran toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Caine'in, ABD güçlerinin İran'ı müzakerelere zorlamak için sınırlı bir saldırı düzenleyebileceği veya hükümeti devirmek amacıyla daha geniş bir harekat gerçekleştirebileceği gibi çeşitli seçenekleri tartıştığı vurgulandı.
Bazı Cumhuriyetçilerden Trump'a "savaşa girmeme" uyarısı
Yazıda ayrıca, askeri harekata karşı çıkan Cumhuriyetçilerden Tucker Carlson'ın Trump ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran'la savaşa girmesi halinde ABD askeri personeli, enerji fiyatları ve bölgedeki Arap ortakları için ortaya çıkacak riskleri" anlatarak savaşa karşı çıktığı ifade edildi.
Analizde, Carlson'ın, Trump'a, sadece İsrail'in İran'a saldırma isteğinden dolayı ABD'nin bu ülkeye saldırmaması ve "İsrail tarafından köşeye sıkıştırılmaması gerektiğini" söylediği aktarıldı.
Analizde ayrıca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), İran lideri Ali Hamaney'in yerini tespit ederek İsrail istihbaratına aktardığı ve söz konusu saldırıyı İsrail'in düzenlediğine dikkati çekildi.
NYT'ye konuşan dört İranlı yetkili, İranlıların gün ışığında bir saldırı olasılığının düşük olduğuna inandığını ve Hamaney'in yakın çevresine, "savaş çıkması halinde, tarihte saklanan bir lider olarak yargılanmaktansa yerinde kalıp şehit olmayı tercih edeceğini söylediğini" kaydetti.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.