1 Mayıs tatil mi, hafta sonu ile birleşiyor mu? 1 Mayıs hangi gün?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Mevzuata göre milli bayram ve genel tatil günleri arasında yer aldığı için bu tarihte kamu kurumları ve eğitim kurumları faaliyetlerine ara verir. Peki 1 Mayıs tatil mi, hafta sonu ile birleşiyor mu? 1 Mayıs hangi gün?

2026 yılında 1 Mayıs, Cuma gününe denk gelmektedir. Bu durum, hafta sonu ile birleşerek çalışanlar ve öğrenciler için 3 günlük bir tatil imkanı doğurmaktadır.

Okullar Tatil mi? 

Evet, 1 Mayıs Cuma günü tüm ilk, orta ve lise kademelerindeki okullar ile üniversiteler kapalı olacaktır.

Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, vergi daireleri ve diğer devlet daireleri resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecektir.

Bankalar: Tüm banka şubeleri kapalı olacaktır. Dijital bankacılık ve ATM'ler üzerinden işlemler devam etse de, şube içi işlemler 4 Mayıs Pazartesi gününe kalacaktır.

Hastaneler ve Eczaneler: Hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak, yalnızca acil servisler hizmet verecektir. Eczaneler ise nöbetçilik sistemine göre çalışacaktır.

Resmi Tatil Mevzuatı

Belirttiğiniz gibi, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca aşağıdaki günler resmi tatildir ve kamu kurumları kapalıdır:

1 Ocak (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı)

15 Temmuz (Demokrasi ve Milli Birlik Günü)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı - 28 Ekim öğleden sonra başlar)

