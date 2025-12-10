10 bin eser ve 1500 sanatçı İstanbul Sanat Fuarı’nda buluştu

Bu yıl DenizBank Ana Sponsorluğunda 4–7 Aralık tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen DenizBank VI. İstanbul Sanat Fuarı, dört gün boyunca sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Klasik, modern ve çağdaş sanatın seçkin örneklerini bir araya getiren etkinlik, İstanbul’un kültür sanat gündeminde öne çıkan organizasyonlardan biri oldu.

Fuar kapsamında 1.500’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı, aralarında resim, heykel, fotoğraf ve tasarım çalışmalarının yer aldığı 10 bine yakın eseri sanatseverlerle buluşturdu. Disiplinler arası zengin programıyla dikkat çeken organizasyon, hem koleksiyonerlere hem de sanat takipçilerine geniş bir keşif alanı sundu.

Bu yıl fuarda sanat eserlerinin fiyatları 10.000 TL ile 16.000.000 TL arasında değişirken, etkinlik yaklaşık 38.000 ziyaretçiyle büyük bir katılım başarısına imza attı. Yerli ve uluslararası galerilerin bir araya geldiği bu organizasyon, sanat profesyonelleri ile izleyicileri buluşturarak verimli etkileşimlere sahne oldu.

Sanatsal çeşitliliği ve yaratıcı atmosferiyle öne çıkan fuar, katılımcıların hafızasında yer ederek İstanbul’un dinamik sanat ortamına değerli katkılar sundu.

Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan; organizasyonu şu sözlerle değerlendirdi:

“İstanbul’da bu etkinliği 6. kez hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. DenizBank’ın bu yıl üstlendiği ana destek rolü ise bizi daha güçlü bir pozisyona getirdi. Birbirinden değerli 1.500’ü aşkın sanatçı 10.000’e yakın eserle fuara katılım gösterdi. 50’den fazla sanat galerisinin yer aldığı organizasyona bağımsız sanatçıların da yoğun ilgi göstermesi bizi ayrıca sevindirdi. Özellikle genç sanatçılar için burası çok önemli bir platform; kendilerini tanıtmaları, görünürlük kazanmaları ve sanat dünyasıyla bağlantı kurmaları açısından büyük fırsat sunuyor. Onların bu alanda kendilerine yer açabildiğini görmek bizler için büyük gurur kaynağı. Bu sürece katkı sağlayabiliyor olmak gerçekten mutluluk verici.”

