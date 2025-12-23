10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? AGS öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?

Branş Dağılımı ve Takvimde Son Durum

Bakan Yusuf Tekin, branş bazlı ihtiyaç tablosunun her yıl Kasım ayında güncellendiğini hatırlatarak, 10 bin öğretmen alımı için branş ve kontenjan dağılımının Aralık ayının son günleri veya Ocak ayının ilk haftası itibarıyla kamuoyuna duyurulacağını işaret etti. Şu an için resmi bir takvim yayımlanmamış olsa da, adayların Ocak ayı içerisinde başvurularını yapması ve Şubat 2026 döneminde akademi eğitimlerinin başlaması öngörülüyor.

Bakan Tekin, branşlar arasında bir ayrım yapılmadığını belirterek adaylara şu sözlerle seslendi:

"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız."

Öğretmen adayları, branş dağılım kılavuzu yayımlandığında e-Devlet ve MEB’in resmi internet siteleri üzerinden kendi alanlarındaki kontenjanları ve başvuru şartlarını kontrol edebilecekler.