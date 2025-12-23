10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? AGS öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam 25 bin öğretmen alımını kapsayan takviminde, ilk grup olan 15 bin öğretmenin ataması 24 Kasım itibarıyla gerçekleşti. Bu grubun 19 Ocak 2026 tarihinde sınıflardaki yerini alması beklenirken, gözler geriye kalan 10 bin kişilik kontenjana dair sürece çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam 25 bin öğretmen alımını kapsayan takviminde, ikinci etap olan 10 bin öğretmen adayı alımı için kritik sürece girildi. 24 Kasım’da ataması tamamlanan 15 bin öğretmenin 19 Ocak 2026’da göreve başlayacak olması, gözleri geriye kalan ve ilk kez Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitime alınacak 10 bin kişilik kontenjana çevirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları ve güncel durum ışığında süreç şu şekilde ilerliyor:
Yeni Dönem: AGS ve Akademi Eğitimi
Bu 10 bin öğretmen alımı, öğretmenlik mesleğinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Adaylar doğrudan göreve başlamak yerine, ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre seçilecek ve Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacaklar. Bakan Tekin, bu sürecin öğretmenlikte kaliteyi artırmayı hedeflediğini ve kontenjanların da sınav başarı kriterleriyle eş zamanlı olarak netleşeceğini vurguladı.
Branş Dağılımı ve Takvimde Son Durum
Bakan Yusuf Tekin, branş bazlı ihtiyaç tablosunun her yıl Kasım ayında güncellendiğini hatırlatarak, 10 bin öğretmen alımı için branş ve kontenjan dağılımının Aralık ayının son günleri veya Ocak ayının ilk haftası itibarıyla kamuoyuna duyurulacağını işaret etti. Şu an için resmi bir takvim yayımlanmamış olsa da, adayların Ocak ayı içerisinde başvurularını yapması ve Şubat 2026 döneminde akademi eğitimlerinin başlaması öngörülüyor.
Bakan Tekin, branşlar arasında bir ayrım yapılmadığını belirterek adaylara şu sözlerle seslendi:
"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız."
Öğretmen adayları, branş dağılım kılavuzu yayımlandığında e-Devlet ve MEB’in resmi internet siteleri üzerinden kendi alanlarındaki kontenjanları ve başvuru şartlarını kontrol edebilecekler.