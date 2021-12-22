Türkiye’de kısa süre önce açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürününde detaylar belli oldu. Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11.00’de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacak.

Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: