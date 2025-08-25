116. ÖGG soru ve cevapları yayınlandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 sınav takvimine göre, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:00’da başladı ve 12.00'da sona erdi. Sınavın ardından sınav soru ve cevapları için EGM'den beklenen tarih açıklaması geldi.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 24 Ağustos'ta tamamlandı. Sınavın ardından adaylar ÖGG soruları ve cevaplarına odaklandı. 116. ÖGG soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Kılavuz yer alan bilgiler doğrultusunda ÖGG sınav soruları ve cevapları 26 Ağustos 2025 Salı günü yayınlanacak.

ÖGG CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” websitesinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 116. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adayların merakla beklediği sonuç tarihi belli oldu. 116. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları, 12 Eylül 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, hem yazılı hem de uygulamalı sınav başarı durumlarını gösteren sonuçlara, EGM'nin resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden ulaşabilecek.