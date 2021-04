Avrupa Süper Ligi projesinin kurucuları arasında yer alan 6 İngiliz kulübü Süper Lig’den çekildiklerini açıklamıştı. 6 İngiliz kulübün ardından İtalya’dan Juventus ve Inter Milan ile İspanya’dan Atletico Madrid de projeden çekildiklerini duyurdu. Böylece başlangıçta 12 takımla yola çıkan Süper Lig projesinde sadece 3 kulüp kaldı: Real Madrid, Barcelona ve Juventus.

Manchester City ve Chelsea’nin ardından Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi’nden çekileceklerini duyurmuştu.

ATLETİCO MADRİD’İN AÇIKLAMASI

Atletico Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bu sabah yaptığı toplantıda, Avrupa Süper Ligi’nden çıkma kararının oluşumda yer alan kulüplere iletildiği belirtildi. Geçen pazartesi günü katılma kararı aldığı lig için, “artık mevcut koşullar olmadığından dolayı” ayrıldığını duyuran Atletico Madrid, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kulüp için kırmız-beyaz ailesini oluşturan tüm grupların, özellikle taraftarlarımız arasında uyum şarttır. A takım kadrosu ve teknik direktörü, sporun erdemlerinin diğer kriterlerden üstün olması gerektiğini anlayarak kulübün kararından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.”

İLK ÇEKİLEN İTALYAN KULÜBÜ İNTER OLDU

Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan İtalya’nın Inter takımı da, artık bu projenin bir parçası olmayacağını bildirdi.Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Inter Milano, kulübün artık Süper Lig projesinin bir parçası olmadığını teyit eder.” ifadesi kullanıldı. Kulübün taraftarlara her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlı olduğu belirtilen açıklamada, “Yenilik ve kapsayıcılık kuruluşumuzdan bu yana DNA’mızın bir parçasıdır. Futbol endüstrisini geliştirmek için tüm paydaşlarla olan ilişkimiz katiyen değişmeyecektir.” denildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Inter, her sektörde olduğu gibi futbolun da mali sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın her yerinden, her yaştan taraftarları tutabilmek için daimi biçimde rekabetlerin geliştirilmesine inanıyor. Bu vizyon doğrultusunda, hepimizin sevdiği sporun geleceği için tüm paydaşlar ve kurumlarla çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

MİLAN DA VAZGEÇTİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan’dan yapılan açıklamada, lig oluşumundan gelen katılım davetinin başta kulübün ve taraftarın çıkarları için kabul edildiği belirtildi. Avrupa futbolunun daha ileriyle taşınmasının hedeflendiği kaydedilerek, “Ancak, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların Avrupa Süper Ligi hakkındaki endişeleri açıkça ifade edildi. Milan, bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalyan kulübünün futbol için sürdürülebilir bir model üzerinde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

ÖNCE İNGİLİZ TAKIMLARI ÇEKİLMİŞTİ

Daha önce Manchester United’ın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, taraftarların, Birleşik Krallık hükümetinin ve önemli paydaşların tepkilerinin dikkatlice dinlendiği, futbolun karşılaştığı uzun vadeli zorluklara sürdürülebilir çözümler bulmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışılacağı duyurulmuştu.

ARSENAL: HATA YAPTIK, ÖZÜR DİLERİZ

Arsenal’in resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sizleri ve daha geniş futbol topluluğunu dinlememizin bir sonucu olarak Avrupa Süper Ligi’nden çekiliyoruz. Hata yaptık ve bunun için özür dileriz.” ifadesi kullanıldı.

Tottenham’dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek için resmi sürecin başlatıldığı kaydedildi. Liverpool’un resmi sitesinden çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Avrupa Süper Ligi’ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz.” ifadesine yer verildi.Manchester City, Avrupa Süper Ligi’nden ayrılma sürecini başlattığını duyurmuştu.

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurma kararı almış, İngiliz ekipleri gelen tepkilerin ardından organizasyondan çekilmişti.

Mevcut durumda Real Madrid, Barcelona ve Juventus oluşumda yer alsa da projenin askıya alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.