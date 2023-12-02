ARA
Bist 100
8026,27
0,98%
Bist 100
Dolar/TL
28,8979
0,097%
Dolar/TL
Euro/TL
31,4684
-0,0543%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0881
-0,0262%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1924,61
1,83%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

14 sosyal medya fenomeninin mal varlığına el konuldu

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında 12 ve soruşturması ayrı dosyada devam eden 2 sosyal medya fenomeninin mal varlığı değerlerine el konuldu.

02 Aralık 2023 | 09:34
0
14 sosyal medya fenomeninin mal varlığına el konuldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi.

Olay

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1924,61 1,83%
  • ALTIN ONS 2071,51 1,73%
  • BIST 100 8026,27 0,98%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8979 0,097%
  • EURO/TURK LIRASI 31,4684 -0,0543%
  • EURO/USD 1,0881 -0,0262%
  • INGILIZ STERLINI 1,27092 0,67809%
  • JAPON YENI 146,868 -0,93%
  • KANADA DOLARI 1,34968 -0,52806%
  • RUS RUBLESI 91,225 1,3893%
Günün En Çok Okunanları
En Zengin 100
Konut satışına yeni düzenleme geliyor
Konut satışına yeni düzenleme geliyor
Çinli otomotiv devinden Türkiye'ye 1,6 milyar dolarlık yatırım kararı: Fabrika için öne çıkan 3 il
Çinli otomotiv devinden Türkiye'ye 1,6 milyar dolarlık yatırım kararı: Fabrika için öne çıkan 3 il
İş Bankası 2030 hedeflerini duyurdu
İş Bankası 2030 hedeflerini duyurdu
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (27 Kasım-1 Aralık 2023)
GERİ
İLERİ
En Zengin 100
Konut satışına yeni düzenleme geliyor
Çinli otomotiv devinden Türkiye'ye 1,6 milyar dolarlık yatırım kararı: Fabrika için öne çıkan 3 il
İş Bankası 2030 hedeflerini duyurdu
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar
Konut satışına yeni düzenleme geliyor
Çinli otomotiv devinden Türkiye'ye 1,6 milyar dolarlık yatırım kararı: Fabrika için öne çıkan 3 il
İş Bankası 2030 hedeflerini duyurdu
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?
Çinli otomotiv devinden Türkiye'ye 1,6 milyar dolarlık yatırım kararı: Fabrika için öne çıkan 3 il
İş Bankası 2030 hedeflerini duyurdu
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL