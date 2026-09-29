333 metrelik dev kruvaziyer Marmaris'e geldi: Gemide 5 binden fazla kişi var

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

Kruvaziyerin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.