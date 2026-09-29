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  • 333 metrelik dev kruvaziyer Marmaris'e geldi: Gemide 5 binden fazla kişi var

333 metrelik dev kruvaziyer Marmaris'e geldi: Gemide 5 binden fazla kişi var

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris, kruvaziyer turizmi kapsamında binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Panama bayraklı "MSC Divina" ile ilçeye 3 bin 843 turist geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
333 metrelik dev kruvaziyer Marmaris'e geldi: Gemide 5 binden fazla kişi var

Marmaris, kruvaziyer turizmiyle binlerce yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Kuşadası'ndan hareket eden Panama bayraklı "MSC Divina", 3 bin 843 turistle Marmaris'e ulaştı. 

333 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, Marmaris Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştı.

1 Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 5 binden fazla kişi bulunuyor

Gemide 3 bin 843 yolcu ile 1278 personelin bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni ziyaret etti.

2 İtalya'nın Napoli Limanı'na doğru hareket edecek

İtalya'nın Napoli Limanı'na doğru hareket edecek

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

Kruvaziyerin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.
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