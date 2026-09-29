Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi: Devlet denetleme kurumu devrede

Bugün Beştepe'de “fon soruşturması” konusunun ele alındığı önemli bir toplantı yapıldı. Toplantı saat 17.00'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"11 milyon 710 bin üyemizle dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz"



Sizlerin aracılığıyla AK Parti'nin millete sancağını taşıyan dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum. 11 milyon 710 bine ulaşan sayımızla sadece Türkiye değil dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Çalışkanlığıyla, ülkesine hizmet sevdasıyla muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha davamızın güçlenmesi için her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkitleriniz ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ederim.

"Omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz"



Sizlerle samimi bir muhasebe yapmak istiyorum daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin temel ilkelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. AK Partimizle ilgili olarak altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bu mukaddes değeri bizden sonrakilere şanla, şerefle bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. Dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Biz omuzlarımızda sadece bugünün değil hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmazsam hareket olmaz" diyen varsa çok büyük gaflet içindedir, büyük bir yanlış içindedir.

"Biz burada garibin hakkını korumak için varız"



Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde helalinden kazanıp harcayan ezilen bu gariplerin, yoksulların hakkını, namusunu savunmak için onların başını her zaman dik tutmak için kurduk. Biz burada garibin hakkını korumak için varız. Bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de mazlumların, itilmişlerin, unutulmuşların partisi olarak var olmuştur. Zerre kadar değişmemiştir ve hiçbir zaman da değişmeyecektir. Biz millete, ümmete, insanlığa hizmet davasında aramıza kimse giremedi, giremez.

"Biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz"



Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, yağmurda, karda, sıcakta yollara düşenlerin, fedakarlık yapanların, on milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Böyle kalabalık bir hareketin farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur.

"Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız"



AK Parti gibi adı gibi ak bir partidir. Bu partiye kimse halel getiremez, kimse leke süremez. Adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Omuz vermiş hiç kimseye vefasızlık etmeyiz. Devletin malına el uzatanla bizm işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin dinlensin. Mücadele azmini yitiren varsa soluklansın. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin. Bizler hepimiz aziz milletimizin hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için değil milletimizin geleceği için yapıyoruz. Bu zorlu mücadeleyi mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. Gücümüz yettiğince koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız.

"Fonlarla ilgili Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul oluşturduk"

Aziz milletimiz müsterih olsun, devletimiz gündeme hakimdir. İlk günden beri mesele yakın takibimizdedir. Önemli kararlar aldık, atılacak adımları netleştirdik. Tasfiyesine karaf verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul oluşturduk, Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Bu süreci süratle neticelendireceğiz. Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak, güçlenerek çıkacaktır. Sermaye piyasalarımız daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak.