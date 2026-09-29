Çin yapay zekada hız kesmiyor: Kullanıcı sayısı 700 milyonu geçti

China Daily'de yer alan habere göre; Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezi tarafından yayımlanan son rapora göre, Çin’de üretken yapay zeka kullanıcı sayısı 2026 yılının ilk yarısında 700 milyon sınırını aşarak toplam nüfus içindeki yaygınlık oranında yüzde 50’yi geride bıraktı.

Ülkede genel amaçlı yapay zeka asistanları ve verimlilik araçlarının kullanımı son bir yılda iki kattan fazla artış gösterdi.

Rapora göre, üretken yapay zeka kullanıcılarının yüzde 47,8’i bu teknolojiyi görsel veya video işleme, yüzde 37,6’sı metin odaklı işlemler, yüzde 32,5’i ise iş özetleri, toplantı notları ve sunum hazırlama amacıyla kullanıyor. Yapay zekanın tüketici harcamaları üzerindeki etkisi de belirginleşirken, internet kullanıcılarının yüzde 38,7’si son altı ayda çevrim içi olarak akıllı donanım satın aldı.

Yapay zeka sektörü stratejik öncelik

Yapay zeka sektörünü stratejik öncelik haline getiren Çin, yerli bilgi işlem kapasitesini de hızla artırıyor. Haziran sonu itibarıyla ülkenin yapay zeka bilgi işlem kapasitesi yıllık yüzde 177 artışla 2.185 EFLOPS’a ulaştı. Çip, depolama, ağ ve soğutma sistemleri dahil tamamen yerli teknolojilerle geliştirilen ve 100 bin hızlandırıcı kart içeren ilk yapay zeka süper kümesi de bu dönemde faaliyete geçirildi.

Model geliştirme tarafında DeepSeek ve Moonshot AI gibi şirketlerin trilyon parametreli açık kaynaklı modeller yayımladığı belirtilirken, küresel kullanım sıralamasındaki ilk altı modelin Çinli ekipler tarafından geliştirildiği kaydedildi. Sanayi genelinde ise büyük imalat şirketlerinin yüzde 30’dan fazlasının yapay zeka kullandığı ifade edildi. Robotik alanında ise ilk yarıda 400’den fazla insansı robot ürünü geliştirilirken, yıllık üretimin 100 bin adedi aşması bekleniyor.