Eylül enflasyonu için geri sayım: Ekonomistlerin tahmini ne yönde?

Eylül ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrildi. 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak veriler öncesinde AA Finans'ın düzenlediği Enflasyon Beklenti Anketi tamamlandı.

Ankete 20 ekonomist katılarak eylül ayı TÜFE tahminlerini paylaştı.

Ekonomistlerin aylık TÜFE beklentisi yüzde 2,18

Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: