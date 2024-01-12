15 tatil ne zaman başalayacak? 2024 yarıyıl tatili tarihleri

2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemin bitmesine artık çok az bir süre kaldı. Yoğun ders ve sınavlardan bunalan öğrenciler, 15 günlük tatil için artık geri sayıma başladı.

YARIYIL TAİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

11 Eylül 2023'te başlayan 2023024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.