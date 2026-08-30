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Ekonomist'te bu hafta (30 Ağustos - 12 Eylül 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (30 Ağustos - 12 Eylül 2026) konuları şöyle

Ekonomist'te bu hafta (30 Ağustos - 12 Eylül 2026)

SATIN ALMA VE TEDARİK LİDERLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Amacımız; iş ortaklıklarıyla büyüyen bir finansal platform oluşturmak”
“TSKB Sermaye Piyasaları Müdürlüğü’nde üst düzey atama
“Denizbank’tan emisyon yoğun sektörlerin dönüşümü için önemli adım

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Cari dengede ‘alarm’ seviyesi mi?
Uluslararası yatırımlarda 8 yılın en kötüsü
Geniş işsizlik de yüzde 30’a takıldı
Kırtasiye ürünleri pazarı 100 milyar TL’yi aşacak
“Yeni yatırımlarla savunma ve havacılıkta büyüyeceğiz”
Alternatif gayrimenkulde rotasını Avrupa’ya çevirdi
Radarına rüzgar santrali ile veri merkezlerini aldı
Gayrimenkulün yeni gözdesi Kapadokya
İkici el oto pazarında alıcıya fırsat doğdu
“Güçlü olduğumuz pazarlarda büyüyeceğiz”

TEKNOPANO
Kompakt ve taşınabilir cihaz trendi artıyor

İŞ DÜNYASINDAN
Boyner Vakfı sosyal etkiyi ölçecek
Ttec global marka olma yolunda büyüyecek
Rota, ‘Bodrum Mandalini’ için yeniden oluşturuldu
Entegre Harç’tan epoksi zemin adım
Mega yatlar görücüye çıkıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Suyun geleceği verimlilikten geçiyor
20’nci yılında yeni nesil eğlence deneyimi sunuyor

GİRİŞİM
Kadın girişimciler 20’nci kez ödüllendirilecek
“Oyun sektörü 2 milyar doları aşabilir”

VERGİDE GÜNDEM
Sermaye tamamlama fonlarının vergisel durumu

BORSA
İkinci çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 40 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri... 
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları... 
Neden düştü? Niçin yükseldi? 
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Hangi hisse araştırma kapsamına alındı?

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