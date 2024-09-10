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159 yıllık banka tarihi dönemece hazırlanıyor

HSBC Holdings Plc, yeni İcra Kurulu Başkanı Georges Elhedery'nin şirket genelinde örtüşen rolleri ortadan kaldırma ve giderleri azaltma çabasının bir parçası olarak ticari ve yatırım bankası bölümlerini birleştirmeyi değerlendiriyor.

10 Eylül 2024 | 09:45
159 yıllık banka tarihi dönemece hazırlanıyor

Konuya yakın kaynaklara göre HSBC'nin büyük, çok uluslu şirketlere hizmet veren ve firmanın ticaret ve yatırım bankacılığı bölümlerini barındıran küresel bankacılık ve piyasa faaliyetleri ticari bankacılık koluyla bir araya gelecek. 

Birleşme, 159 yıllık bankanın kasasına yıllık yaklaşık 40 milyar dolar katkıda bulunarak bankanın en büyük gelir kaynağı haline gelecek ve HSBC kişisel bankacılık işini bir adım ileriye taşıyacak.

Ayrıca birleşmeyle 90 binden fazla işgücü bir araya gelecek. HSBC yönetimi daha önce de ticari ve yatırım bankacılığı birimini birleştirmeyi değerlendirmiş ancak eski CEO Noel Quinn karara muhalefet etmişti.

 

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