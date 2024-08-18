16 kurumdan 57 hisse önerisi (18 Ağustos)

Ağustos ayına 10.800’lerden giren BİST-100 Endeksi, başta Japonya ve ABD olmak üzere yurt dışı piyasalardaki kırılganlığın da etkisiyle güç kaybederek psikolojik olarak önemli olan 10.000’in altına geriledi. Her ne kadar 8 Ağustos’ta 10.000’in biraz üzerinde kapansa da küreseldeki satış dalgasının durulmasından ve yaşanan dipten dönüşten yararlanamayan BİST-100, kazancını koruyamadı ve geçen hafta 9.800’lerin de altını test etti. Ortadoğu’da savaşın tırmanması riski de BİST’i baskılıyor.

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