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16 kurumdan 57 hisse önerisi (18 Ağustos)

BİST’te önceki hafta sertleşen satışın hala bitmemesi yatırımcıları tedirgin ediyor. Son hareketlerin etkisiyle kurumlar da hisse portföylerini güncelliyor. 16 kurum toplam 57 hissede ‘al’ derken en çok Turkcell, BİM Mağazalar, Migros, THY ve Tüpraş öneriliyor.

18 Ağustos 2024 | 11:53
16 kurumdan 57 hisse önerisi (18 Ağustos)

Ağustos ayına 10.800’lerden giren BİST-100 Endeksi, başta Japonya ve ABD olmak üzere yurt dışı piyasalardaki kırılganlığın da etkisiyle güç kaybederek psikolojik olarak önemli olan 10.000’in altına geriledi. Her ne kadar 8 Ağustos’ta 10.000’in biraz üzerinde kapansa da küreseldeki satış dalgasının durulmasından ve yaşanan dipten dönüşten yararlanamayan BİST-100, kazancını koruyamadı ve geçen hafta 9.800’lerin de altını test etti. Ortadoğu’da savaşın tırmanması riski de BİST’i baskılıyor.

Yorumlar, 16 aracı kurumun güncel model porföyünde yer alan hisseler, model portföylerde en çok yer verilen hisseler Ekonomist'in yeni sayısında. Satın almak için tıklayın

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Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
16 kurumdan 57 hisse önerisi
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
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