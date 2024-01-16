ARA
Bist 100
8040,05
-0,05%
Bist 100
Dolar/TL
30,1078
0,0894%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7825
-0,5495%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0889
-0,5771%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1973,58
-0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

16 Ocak iç ve dış gündem

Matriks'in derlediği günün ilk gelişmeleri ve gün içinde beklenen gelişmeler şöyle:

16 Ocak 2024 | 08:27
Son Güncellenme: 16 Ocak 2024 | 11:06
0
16 Ocak iç ve dış gündem

Günün ilk gelişmeleri:

  •  Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füze, ABD konteyner gemisini vurdu
  •  2024 yılında Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 799'u ana proje olmak üzere 12 bin 41 projeye yaklaşık 1 trilyon 7 milyar lira ödenek tahsis edildi.
  •  İran yaptığı açıklamada Irak'ın Erbil kentindeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'ndan emekli maaşlarına yılın ilk 6 ayı için yapılacak artışa ilişkin karar bekleniyor
  •  TÜİK, Aralık 2023 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak
  •  Almanya ve İtalya'nin Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak, İngiltere'den ise Kasım ayı işsizlik verileri gelecek
  •  Fed üyesi Christopher Waller'ın yapacağı konuşmanın yakından izlenmesi bekleniyor
  •  İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de bugün izlenecek başka bir merkez bankası yöneticisi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1973,58 -0,69%
  • ALTIN ONS 2038,85 -0,78%
  • BIST 100 8040,05 -0,05%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1078 0,0894%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7825 -0,5495%
  • EURO/USD 1,0889 -0,5771%
  • INGILIZ STERLINI 1,26443 -0,64629%
  • JAPON YENI 146,669 0,6%
  • KANADA DOLARI 1,34885 0,42699%
  • RUS RUBLESI 87,96 -2,158%
Günün En Çok Okunanları
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
Şişecam'dan kapasite artışı kararı
GERİ
İLERİ
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
2024 ve 2025'te popüler olması beklenen 10 meslek
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı
15 Ocak borsada gün sonu: Yarın hangi verlier var?
İlk Türk astronot ne zaman uzaya gidecek? Nasıl izlenir? 10 soru 10 cevap
İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
Sıra dışı ilan: Ev alana savaş jeti bedava
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL