16 Ocak iç ve dış gündem

Günün ilk gelişmeleri:
- Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füze, ABD konteyner gemisini vurdu
- 2024 yılında Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 799'u ana proje olmak üzere 12 bin 41 projeye yaklaşık 1 trilyon 7 milyar lira ödenek tahsis edildi.
- İran yaptığı açıklamada Irak'ın Erbil kentindeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı
Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'ndan emekli maaşlarına yılın ilk 6 ayı için yapılacak artışa ilişkin karar bekleniyor
- TÜİK, Aralık 2023 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak
- Almanya ve İtalya'nin Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak, İngiltere'den ise Kasım ayı işsizlik verileri gelecek
- Fed üyesi Christopher Waller'ın yapacağı konuşmanın yakından izlenmesi bekleniyor
- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de bugün izlenecek başka bir merkez bankası yöneticisi