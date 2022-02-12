Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağı iddialarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin 2 aydır sağduyu ve Ukrayna halkıyla alay ettiğini savundu.

Sputnik’in haberine göre Zaharova, Telegram hesabından paylaşımda bulundu ve şunları söyledi:

“ABD, 2 aydır her gün Ukrayna’nın, Rusya’nın saldırısına uğramak üzere olduğunu söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı ve bu ülkenin silahlı kuvvetler temsilcileri 2 aydır ellerinde böyle bir bilginin olmadığını söylüyorlar, şimdi de kayıtsız olmayanlardan bilgi paylaşmasını istiyorlar. Bloomberg, Der Spiegel ve adı açıklanmayan Amerikan kaynakları dışında kimsede böyle bilgi yok” ifadelerini kullandı.

Sözcü, “Ancak görünüşe göre, Maydan olaylarının ideolojik ilham kaynakları Ukrayna’yı tam çöküşe vardırmadan rahatlamayacak. 2 aydır yeni küresel provokasyon kampanyasını hayata geçirerek sağduyu ve Ukrayna halkıyla alay ediyorlar” yorumunda bulundu.