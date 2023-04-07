17 ülkeden 1200’den fazla alıcı Antalya’ya geliyor

Deri ve Deri Mamulleri sektörünün 2023 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı yüzde 13,7 artışla toplamda 570,5 milyon dolar olurken, Deri ve Kürk Konfeksiyonun ihracatı yüzde 24,5 rekor artışla 37,5 milyon dolara ulaştı.

Deri sektöründeki ihracatın çok önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı, 17 ülkeden katılım ve 1200’ün üzerinde alıcıyla 18-21 Mayıs tarihlerinde 10.’uncu kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Deri sektöründe ihracat 2023 yılı ilk 3 ayında rekor seviyeye ulaştı. Deri ve Deri Mamulleri sektörünün 2023 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı yüzde 13,7 artışla toplamda 570,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt sektörlere bakıldığında; ayakkabı yüzde 20’lik artışla 392,2 milyon dolar, saraciye yüzde 8,7’lik artışla 82 milyon dolar, mamul deri ve kürk yüzde 15’lik azalışla 58,2 milyon dolar, Deri ve Kürk Konfeksiyon ise yüzde 24,5’lik artışla 37,5 milyon dolarlık ihracat değerlerine ulaştı.

Mart sonu itibarıyla deri alt grupları içerisinde, deri ve kürk konfeksiyon sektörünün geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 24'lük rekorla 37,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, "Bu artışın daha fazla olmasını pandemi sonrasında bekliyorduk. Ancak Çin faktörünün ortaya çıkması, çok kırıcı fiyatlarla agresif bir şekilde dünya piyasasına girişi planları alt üst etti. Sektör olarak, Çinlilerle rekabet edebilir boyutlarda çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ANTALYA FUARI 18-21 MAYIS’TA

Deri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ve 17 ülkeden 1200’ün üzerinde yabancı alıcının ağırlanacağı Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı 2023 için geri sayım başladı. Gürkan Gözmen, 18-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan fuara en yüksek katılımın savaşa rağmen Rusya'dan olacağını ve büyük bir işlem hacmi gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.



Deri sektörünün emek yoğun bir sektör olduğunun altını çizen Gözmen, "Bizim beklentilerimiz pandemi sonrası talebi karşılayamama yönünde gidiyordu. Fakat döviz kurunun çok düşük kalması, enflasyon oranı, işçilik ve enerji maliyetlerinin artması bizim rekabet etme şansımızı azaltıyor. Enerji bizim deri konfeksiyon sektöründe maliyetlerimiz içerisinde yüzde 5'lik bir kısıma tekabül ediyor. Tabakhaneler bölümünde bu oran yüzde 20-30'lara kadar çıkıyor. Enerji fiyatlarında yapılan indirim elbette üründe bir rahatlama sağlayacak ama işçilik ücretlerinin çok ciddi şekilde artması, enflasyon oranının hala yüksek seyretmesi rekabetçi bir şekilde ihracat piyasalarını açmamızı engelliyor." dedi.



EN BÜYÜK PAZAR RUSYA



Sektörün en büyük pazarının Rusya olduğunu ifade eden Gözmen, "Rusya pazarından geçen yıl ciddi bir artış bekliyorduk. Fakat savaşın çıkmasıyla ana pazarımızdaki daralmadan dolayı geçen yıl gerekli artışı sağlayamadık. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2022'yi yüzde 17-18 artışla kapattık.” dedi.

Pandemi sonrası döviz kurlarının beklentilerin altında seyretmesiyle, talebin beklentilerin altında kaldığını dile getiren Gözmen, "Şu an itibariyle 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Deri konfeksiyon ticaretinin merkezi Zeytinburnu'nda kümelenmiş olan dericilerden, ufak KOBİ’lerden oluşuyor. Dernek olarak asıl amacımız, bu KOBİ'leri birebir müşterilerle karşılaştırmak. Bu birlikteliği de Antalya fuarlarıyla sağlıyoruz. Sektörün toplam ticaretinin aşağı yukarı üçte ikisi Antalya'da gerçekleştirdiğimiz iki fuardan geçiyor. Yani, 12 ay boyunca yaptığımız ticaretin üçte ikisi bu fuarlara gelen müşterilerden ediniliyor.” ifadelerini kullandı.