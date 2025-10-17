ARA
DOLAR
41,90
0,14%
DOLAR
EURO
48,82
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
5725,11
-1,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
10208,76
-1,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul Valiliği duyurdu

19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü kutlamaları ve bu kutlamaların provası nedeniyle kent trafiğinde uygulanacak düzenlemeleri ve trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Peki 19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak?


19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında trafik düzenlemeleri belirlendi.  

Trafiğe Kapatılacak Yollar (19 ve 29 Ekim'de Saat 05.45'ten İtibaren)

Ana arter olan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve buraya çıkan tüm yollar kapatılacaktır:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi): Gidiş ve geliş yönleri (çift yönlü).

D-100 Bağlantıları: D-100 Kuzey ve Güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na tüm girişler.

Ana Cadde ve Sokaklar: Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı girişleri.

Diğer Girişler: Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri.

Çevre Yollar: Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım noktaları.

Alternatif Güzergâhlar

Sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar şunlardır:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 Karayolu

O-3 Hal Yolu

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL