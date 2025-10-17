İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında trafik düzenlemeleri belirlendi.

Trafiğe Kapatılacak Yollar (19 ve 29 Ekim'de Saat 05.45'ten İtibaren)

Ana arter olan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve buraya çıkan tüm yollar kapatılacaktır:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi): Gidiş ve geliş yönleri (çift yönlü).

D-100 Bağlantıları: D-100 Kuzey ve Güney istikametlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na tüm girişler.

Ana Cadde ve Sokaklar: Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarı girişleri.

Diğer Girişler: Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri.

Çevre Yollar: Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım noktaları.

Alternatif Güzergâhlar

Sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar şunlardır:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 Karayolu

O-3 Hal Yolu