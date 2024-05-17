2’nci Glütensiz Yaşam ve Çölyak Zirvesi yapıldı

Eksun Gıda, geçtiğimiz yıl Çölyak Vakfı ile birlikte düzenlediği Glütensiz Yaşam ve Çölyak Zirvesi’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdi. Çölyak hastalığıyla mücadele edenlerin karşılaştığı zorluklara bir kez daha dikkat çekilen zirvede, çölyak hastalarının gündelik hayata dair deneyimleri katılımcılarla paylaşıldı. Uzman konuklarla birlikte zirveye Türkiye’nin farklı illerinden gelen çölyak hastaları da katılım sağladı. Ayrıca zirvede Eksun Gıda ile Çölyak Vakfı arasında sponsorluk ve destek protokolü imzalandı.

Uzman konuklar çölyak olgusunu ve glütensiz yaşamı anlattı

“Daha Konforlu Bir Yaşam Mümkün” mottosuyla düzenlenen zirvenin ev sahipliğini Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir ile Çölyak Vakfı Başkanı Doç. Dr. Elif Bal Beşikçi üstlendi. Zirveye katılan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, Psikiyatr Doç Dr. Mihriban Dalkıran ve Gastroentereloji Uzmanı H. Tarık Kani, çölyak hastalığının gelişimi, yaygınlığı, hastalık sahiplerinin dikkat etmesi gerekenler gibi birçok konuda ufuk açıcı bilgiler aktardı. Ayrıca çölyak hastalığına sahip olan bireyler de “Çölyak ile Yaşamak” panelinde deneyimlerini aktararak sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları dile getirme fırsatı buldu. Bünyesinde Sinangil’in yanı sıra glütensiz un ve atıştırmalıkların markası Sinangil Gluten YOK’u barındıran Eksun Gıda, Ar-Ge merkezinde ihtiyaca yönelik ürün geliştirmeye devam ederken sosyal fayda vizyonunu ikincisini düzenlediği zirveyle bir kez daha geniş katmanlara yaymış oldu.

“Toplumumuza karşı sorumluyuz”

60 yıllık değişmeyen lezzet Sinangil ve glütensiz pazarın lideri Sinangil Gluten YOK markalarına ait lezzetlerin de sergilendiği İstanbul’da düzenlenen zirvede konuşan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, çölyak hastalığına yönelik farkındalığı sağlamada önemli bir aşama kaydettiklerini belirtti. Demir konuşmasında, “Tüketici taleplerini dikkate alan ve bu yönde ürün geliştirmeleri yapan bir marka olarak toplumumuza karşı sorumluyuz. İlk olarak 2006 yılında sosyal bir proje olarak çölyak hastası tüketiciler için Türkiye’nin ilk glütensiz ununu üreterek çıktığımız farkındalık yolculuğunda, bugün birçok önemli adım atmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz zirvemizin fonksiyonunu daha da artırmak ve mesajlarımızı daha geniş bir alana yaymak adına gelenekselleştirdik ve bu yıl da düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Daha konforlu bir yaşam mümkün”

Demir, konuşmasının devamında; “Çölyak hastaları ve glütensiz yaşamı tercih edenler için uygun alternatifler geliştirmek, sosyal hayatın gündelik akışında kalmalarını sağlamak, glütensiz ürünlere erişimi kolaylaştırmak, kısaca konforlarına katkı sunmak mümkün. Bu tür etkinlikler, çölyak hastalığı ve glütensiz yaşam farkındalığını geniş kitlelere yaymak adına büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda geçen yıl Çölyak Vakfı ile ilkini düzenlediğimiz zirveyle başlattığımız çölyak ve glütensiz yaşam farkındalığını arttırma çabamızı, bu yıl, 'Daha konforlu bir yaşam mümkün' diyerek daha geniş kitlelere yaymayı amaçladık.” ifadelerine yer verdi.

“Çölyak Vakfı’na olan desteğimiz resmileşti”

Düzenlenen zirvede Eksun Gıda ile Çölyak Vakfı arasında sponsorluk ve destek protokolü imzalandı. Gerçekleşen protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Demir; “Çölyak Vakfı ile olan ilişkilerimizi resmiyete kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu imza ile birlikte, Çölyak Vakfı'nın önemli bir destekçisi olduğumuzu da taahhüt altına almış olduk. Bu kapsamda ayrıca yılın her günü çölyak hastası olan bir aileye Sinangil Gluten Yok ürünlerimizden oluşan paketimizi hediye edeceğimizi belirtmekten mutluluk duyuyorum.” dedi.

“Ülkemizde 1 milyonu aşkın çölyak hastası var”

Çölyak Vakfı Başkanı Doç. Dr. Elif Bal Beşikçi ise zirvede yaptığı konuşmada; “Dünya genelinde ve Türkiye’de çölyak hastalığının yaygınlığının %1 civarında olduğu tahmin ediliyor. Son yıllarda özellikle çölyak hastalarının teşhisinde bir artış olduğu görülmekte. Ülkemizde sayıları 1 milyonu aşkın çölyak hastası olduğu tahmin ediliyor. Çölyak hastalığının henüz geliştirilmiş bir ilacı bulunmamakta. Tek tedavi, glütensiz beslenme olan bu hastalığı bir yaşam biçimine dönüştürmek adına; ünitersitelerde, öğrenci yurtlarında, marketlerde, restoranlarda, okullarda, çalışma alanlarında ve toplumla temas ettiğimiz her alanda glütensiz yemeğin sunulmasıdır. Bu yayılım, çölyaklıların sağlıklı olmalarını ve diyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak için son derece önemli” dedi. Beşikçi, Çölyak Vakfı’nın çölyak ve beslenmeye yönelik çalışmaları kapsamında; Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ve belediyeler ile iş birlikleri ve temaslar gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.