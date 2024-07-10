2 ürün daha listede: İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri

Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından "yerel kalkınma hamlesi" etiketiyle paylaşım yaptı. Kacır, "Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.
Kacır, paylaşımında, AB'den coğrafi işaret tescili alan 23 ürüne de yer verdi.
AB tescili alan 23 ürün
Türkiye'nin AB'den tescil alan ürünleri şunlar:
Gaziantep baklavası
Aydın inciri
Malatya kayısısı
Aydın kestanesi
Milas zeytinyağı
Bayramiç beyazı
Taşköprü sarımsağı
Giresun tombul fındığı
Antakya künefesi
Suruç narı
Çağlayancerit cevizi
Gemlik zeytini
Edremit zeytinyağı
Milas yağlı zeytini
Ayaş domatesi
Kahramanmaraş tarhanası
Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
Ezine peyniri
Safranbolu safranı
Aydın memecik zeytinyağı
Araban sarımsağı
Osmaniye yer fıstığı
Bingöl balı