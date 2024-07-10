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2 ürün daha listede: İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri

Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balının da eklenmesiyle Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 23'e yükseldi. Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri şöyle...

10 Temmuz 2024 | 15:39
Son Güncellenme: 10 Temmuz 2024 | 15:41
2 ürün daha listede: İşte Türkiye'nin AB tescili alan coğrafi değerleri

Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balı, AB'den coğrafi işaret tescili aldı. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından "yerel kalkınma hamlesi" etiketiyle paylaşım yaptı. Kacır, "Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi. 

Kacır, paylaşımında, AB'den coğrafi işaret tescili alan 23 ürüne de yer verdi.

 AB tescili alan 23 ürün

Türkiye'nin AB'den tescil alan ürünleri şunlar:

Gaziantep baklavası

Aydın inciri

Malatya kayısısı

Aydın kestanesi

Milas zeytinyağı

Bayramiç beyazı

Taşköprü sarımsağı

Giresun tombul fındığı

Antakya künefesi

Suruç narı

Çağlayancerit cevizi

Gemlik zeytini

Edremit zeytinyağı

Milas yağlı zeytini

Ayaş domatesi

Kahramanmaraş tarhanası

Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

Ezine peyniri

Safranbolu safranı

Aydın memecik zeytinyağı

Araban sarımsağı

Osmaniye yer fıstığı

Bingöl balı

 

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Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
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