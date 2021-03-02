Birçok yabancı kurum dolar/TL’ye ilişkin iyimser beklentiler ortaya koyarken Standard Chartered analistleri yıl sonunda kurun 9 lirayı göreceğini öngördü.

Standard Chartered analistleri, Kovid-19’a karşı aşılama süreciyle küresel ekonomideki toparlanma neticesinde Türkiye’nin enerji faturasının turizm gelirlerinden daha hızlı artacağını öngörerek yılsonu Dolar/TL tahminlerini 9 olarak koruduklarını belirttiler.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre analistler turizm gelirlerinin bu yıl geçen yıla göre 4 milyar dolar artmasını, buna karşın 60 dolar Brent petrol varsayımı ile enerji maliyetinin de 4 milyar dolar artacağını öngördü.

Birçok yabancı kurum Türk Lirası’nda daha iyimser bir pozisyon almıştı.

Şubat ayının son haftasında dolar/TL ve Euro/TL ’de yaşanan yükselişlerden sonra, Societe Generale’in dolar/TL kısa pozisyonun zarar-kes devreye girmiş ve pozisyon kapanmıştı. Banka buna rağmen cuma günü euro/TL’de 8,04 hedefiyle yeni bir kısa pozisyon açtıklarını söyledi.

Societe Generale Gelişen Piyasalar Strateji Müdürü Phoenix Kalen, Kovid-19 vakalarının önemli olmaya devam edeceğini ve yatırımcıların ekonominin ne kadar toparlandığına dikkat edeceğini söyledi.

“Türk ekonomisi için dolarizasyon verileri çok önemli.” diyen Kalen, bireysel yatırımcıların Türk Lirası’na güvenip güvenmediklerini bu veriler ile gördüklerini belirtti.

ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizinde istikrara kavuşma olacağını söyleyen Kalen, böylece gelişen piyasa para birimleri için daha iyi bir ortam oluşabileceğine değindi.