Toyota’dan yapılan açıklamada “Düşük devirlerde de yüksek güç ve tork sunacak şekilde tasarlanan motor, hibrit sistem ile kombine edildiğinde 116 PS güç ve 120 Nm tork sağlıyor. Birleşik WLTP değerlerine göre 4,6 lt/100 km tüketim ve 105 gr/km CO2 emisyon değerine sahip Yaris Cross Hybrid, Toyota’nın tüm hibritlerinde olduğu gibi e-CVT otomatik şanzımanı kullanıyor. Sadece elektrik motorunu kullanarak 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor” denildi.