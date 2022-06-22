B-SUV sınıfında yer alan Toyota Yaris Cross Türkiye’de satışa sunuldu… İşte 2022 Yaris Cross özellikleri ve satış fiyatları:
Toyota’nın yeni modeli Yaris Cross günlük sürüşler için ideal bir yol arkadaşı olma hedefiyle tasarlandı. Elmastan ilham alan gövde tasarımına sahip olan Yaris Cross’un ön bölümü, Toyota SUV’larında görülen imza niteliğindeki tasarım unsurlarını taşıyor. Ön ve alt panjurdaki üst üste konumlanmış ikizkenar ızgara tasarımı, Yaris Cross modelinde de kendisini gösteriyor.
Yaris Cross’un dış tasarımında dikkati çeken diğer unsurlar arasında LED ön farlar, LED ön sis farları, 17 ince kadar tercih edilebilen alüminyum alaşım jantlar, panoramik cam tavan, LED arka farlar ve sıralı efektli arka sinyal lambaları oldu.
Yaris Cross, Yaris hatchback modeline göre 95 milimetre daha yüksek, 20 milimetre daha geniş ve 240 milimetre daha uzun olarak tasarlandı. 2,560 milimetre ölçüsüyle Yaris hatchback ile aynı aks aralığına sahip Yaris Cross’un 170 milimetre yerden yüksekliği bulunuyor.
İki motor seçeneği ile geldi
Toyota’nın yeni SUV’u Yaris Cross, Türkiye’de 1,5 litre benzinli ve 1,5 litre hibrit olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli versiyonlar Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack; hibrit versiyonlar ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanım seçenekleriyle tercih edilebiliyor.
Yaris Cross modelinde, 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Andriod Auto akıllı telefon entegrasyonları, 7 inç renkli TFT sürücü gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası ve elektronik park freni standart olarak sunuluyor.
Bununla birlikte versiyona göre 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, kör nokta uyarı sistemi, çift bölgeli otomatik klima, sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma özelliği ve ambiyans aydınlatma da araçlarda yer alan özellikler arasında bulunuyor.
Araçta 397 litre bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar katlandığında ise, bagaj hacmi 1097 litreye kadar çıkıyor.
B-SUV segmentindeki tam hibrit: Yaris Cross Hybrid
Toyota Yaris Cross, 1,5 litre hibrit ve 1,5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışta.
4. nesil hibrit teknolojisine sahip Yaris Cross, Toyota açıklamasına göre B-SUV segmentindeki tek tam hibrit Yüzde 40 termal verimliliğe sahip üç silindirli 1,5 litre Hybrid Dynamic Force motor, elektrik motoruyla kombine ediliyor.
Toyota’dan yapılan açıklamada “Düşük devirlerde de yüksek güç ve tork sunacak şekilde tasarlanan motor, hibrit sistem ile kombine edildiğinde 116 PS güç ve 120 Nm tork sağlıyor. Birleşik WLTP değerlerine göre 4,6 lt/100 km tüketim ve 105 gr/km CO2 emisyon değerine sahip Yaris Cross Hybrid, Toyota’nın tüm hibritlerinde olduğu gibi e-CVT otomatik şanzımanı kullanıyor. Sadece elektrik motorunu kullanarak 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor” denildi.
Yaris Cross Hybrid, yalnızca Passion X-Pack versiyonuna özel olarak sunulan sahra sarı gövde ve siyah tavan renk seçenekleriyle tercih edilebilecek.
Hibrit versiyonun yanı sıra Yaris Cross ürün gamında 1,5 litrelik benzinli motor seçeneği de sunuluyor. Hibrit sistemde kullanılan ile aynı güç ünitesine sahip benzinli Yaris Cross, CVT şanzımanla eşleştirildi. Motor 125 PS maksimum güç ve 153 Nm maksimum tork değerine sahip.
Toyota Safety Sense 2.5 aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemleri, Yaris Cross modelinde standart olarak sunuluyor.
Yaya ve bisikletli algılama özellikli ön çarpışma önleyici sistem, tüm hızlarda çalışan adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve otomatik yanan uzun farlar dikkat çeken özelliklerden. Bununla birlikte Toyota ürün gamına Yaris ile birlikte katılan ön orta hava yastıkları ve kavşakta çarpışma önleme sistemi Yeni Yaris Cross’ta yer alıyor.
2022 Toyota Yaris Croos’un fiyatları ise şöyle duyuruldu:
Benzinli:
1.5 Dream Multidrive S 667.800
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 682.800
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 712.100
Hybrid
1.5 Hybrid Dream e-CVT 702.600
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 717.600
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 743.900
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 829.300
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