NX'in ürün gamında ayrıca şarj edilebilir hibrit NX 450h+ de yer alıyor. 23 kWh kapasiteli bataryaya ve 296 HP sistem gücüne sahip versiyon, 100 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili sağlayacak.

Yeni NX'in tüm versiyonlarında yeni nesil "Lexus Safety System" ile aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleri standart olarak yer alacak. Daha geniş bir alanı algılayabilen sistemler, olası çarpışma risklerini belirleyerek sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde fren, direksiyon ve çekiş desteği sağlıyor.